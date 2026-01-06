寒冬養生不必大補：守住溫度、睡好覺，身體自然回暖

圖/泡腳是是把溫度送到末端的一種方法 (作者提供)

文 / 張瓊芝 桃園市預防保健研究學會 創會理事長 寒流一來，很多人第一個感覺不是「冷」，而是「整個人被冷拖住」：手腳像冰塊、肩頸越來越緊、胃口變得忽大忽小，晚上明明很累卻睡不沉。這時候不少人急著找補品、找偏方，但以中醫養生的觀點看，冬天最重要的從來不是「補很多」，而是「守得住」。守住身體的溫度、守住作息的節奏、守住情緒的安定，身體自然會回到它該有的狀態。 冬季講「收藏」，可以把它想成一種生活的收斂：不要讓能量一直外散，不要讓冷從細節侵入，也不要讓焦慮把身體越燒越乾。最簡單的起點，往往是早晨那一杯水。很多人一醒來就灌冰咖啡、冰牛奶，等於先把脾胃的火苗壓下去；換成溫開水，身體會更快「開機」。如果想更有暖意，可以用薑和紅棗做成溫潤的飲品：薑兩三薄片、紅棗兩三顆，用熱水沖泡或小火煮十分鐘，溫溫地喝下去，不求辣、不求大汗，只求胃裡先暖起來。當脾胃不再被冷牽制，精神往往也跟著穩定。當然，若你本來就容易口乾、冒痘、睡不好、覺得燥，薑的量就別下太重；冬天的「暖」應該是舒服的，不是燥熱的。 真正讓人冬天卡關的，往往是三餐裡那些不自覺的「生冷」。很多人以為自己吃得不算少，卻還是覺得冷、覺得累，原因可能不是營養不足，而是吃的方式太「寒」。沙拉、冰水果、冰飲、啤酒配炸物，這些在夏天或許是享受，在冬天卻很容易讓身體的溫度一路往下掉。把飲食調成「溫熟為主」，其實不需要太多成本：同樣外食一個便當，飲料別點冰的；同樣一份餐，讓它有一碗熱湯或一杯熱茶。你會發現，身體回溫的速度比想像快，腸胃也不那麼容易鬧脾氣。 湯，在寒冬尤其重要，但重點不是補得多，而是補得順。一鍋白蘿蔔排骨湯的清甜、一碗香菇雞湯的溫潤、一份清燉的羊肉薑湯，常常比昂貴的補品更能把人從「冷裡」拉回來。喝湯的判斷標準很生活：喝完覺得胃舒服、手腳比較不冰、精神比較穩，那就是適合你的湯；如果喝完反而口乾、悶脹、覺得燥，那可能就太重了，或你當下的狀態不適合走「補」的路線。 很多人冬天最典型的感受是「上半身熱、下半身冷」：腦袋停不下來，腳卻一直冰。這時候，最容易做到、也最容易持續的做法，就是泡腳。泡腳不是醫療行為，它更像是把溫度送到末端的一種好方法。水溫不需要太燙，約四十到四十二度，泡到腳踝以上，十分鐘到二十分鐘就好，泡到額頭微微汗就停。泡完要立刻擦乾、穿襪子，把剛回來的溫度留住。這個細節很關鍵，因為不少人泡完腳又吹冷風，等於白做一場。 如果想讓泡腳更有「冬天的儀式感」，也可以加入傳統上常見的溫暖型配方：生薑一大塊拍裂或切片、艾草一小把、花椒二十粒、桂枝五錢，先用小鍋煮個十到十五分鐘，再倒入盆中加水調到舒服的溫度泡腳。這樣的組合走的是溫暖、芳香、放鬆的方向，很多人泡完會覺得腳更暖、身體更鬆、晚上更好睡。不過，任何足浴材料都不必追求「越刺激越好」，皮膚敏感的人可以減量；若泡到刺癢不適，就停用或改回清水泡腳。 談到保暖，很多人第一反應是「穿更多」，但冬天真正有效的保暖，往往是「穿對位置」。頸後是冷風最愛鑽的入口，圍巾或高領一上，肩頸緊繃常常立刻緩一半；腰背與腹部要顧好，腰腹一冷，人就容易疲倦、也容易痠；腳踝與腳底更是全身的溫度開關，襪子與室內拖鞋不要省，腳一暖，全身才有機會跟著暖。你不必把自己包成粽子，只要把最容易失溫的地方顧好，體感就會差很多。 作息也是冬天的養生核心。冬天的身體本來就傾向收斂，節奏適合「早一點收工」。你不必把早睡當成道德考題，但可以把睡前一小時當成練習：燈光柔一點、手機少滑一點、工作腦放下來一點。很多人冬天睡不好，其實不是缺補品，而是缺一個「收」的節奏。當你願意把節奏往前挪一點，睡眠深度往往就會回來。 最後，情緒也需要保暖。焦慮、暴躁、長期緊繃，會讓人更難入睡、更容易疲憊，久了會出現一種「補也補不進去」的感覺。冬天養心，不需要大道理，反而是三件小事最有效：每天走路十來分鐘，讓身體把緊繃排出去；回家做一點溫熱放鬆，泡腳或熱敷肩頸都可以；把「一定要做到」改成「今天做到一點就好」。當心慢慢穩下來，身體才真正有機會回溫。 寒冬養生，是一門把自己照顧回來的日常功夫。一杯溫水、一碗熱湯、一盆泡腳水、一條圍巾、一雙襪子，再加上早一點睡與少一點焦慮，這些看似不起眼的小事，累積起來就是身體的底氣。冬天不必硬撐，也不必大補；你只要開始「守」，溫度就會慢慢回到你身上。 專欄反映作者意見，不代表本社立場