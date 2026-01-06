寒冬騎車怎保暖？網推「1神物」：穿上天下無敵！

生活中心／李筱舲報導



這週受強烈冷氣團影響，全台天氣冷颼颼，氣溫更下探 10 度。在寒冷的天氣中騎車，對許多機車通勤族來說更是一大煎熬；在冷風和低溫夾擊下，即使穿上厚外套、戴好手套，寒意仍不斷從袖口與領口鑽入。對此，有網友指出騎車通勤保暖的關鍵，就是最外層必須能「防風」，還有網友強力推薦「雨衣」，不僅防風防水，且便宜又方便。





寒冬騎車該怎麼穿？網友狂推「這物」 便宜又方便「1件上身天下無敵！」

網友指出，冬季騎車的穿搭關鍵，在於最外層必須為「防風」材質衣物。（示意圖／民視資料照）

先前曾有網友在社群分享「騎車通勤的保暖妙招」。他表示，出門前可以先喝幾口熱水、熱茶或咖啡，並戴上手套和口罩；最後，無論身上穿幾件衣服，最外層的外套一定要選擇防風材質，若是立領或能保護到脖子的款式更佳。另外，許多機車族也推薦穿「雨衣」保暖，指出雨衣具備不透風特性，防風效果極佳，只要套上一件就能「天下無敵」，且價格便宜又方便取得。

寒冬騎車該怎麼穿？網友狂推「這物」 便宜又方便「1件上身天下無敵！」

許多網友也認同表示，若最外層不是防風外套，穿得再厚還是會感到寒冷。（示意圖／民視資料照）

對此，許多網友認同重點在於防風，若最外層不是防風外套，穿得再厚還是會感到寒冷。網友留言表示：「外面防風薄外套（羽絨衣也可），褲子內裡絨毛防風運動褲，4度的氣溫也能抗過」、「買大一號像外套的雨衣穿最外層，裡面就穿正常不騎車的穿著」、「外面套一件雨衣，把脖子與衣領間的縫隙補起來，風灌不進來，就很暖了。」。

