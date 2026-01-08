強烈冷氣團接力，每天起床都像被放在冰箱裡，對機車族而言，就連短短的通勤距離也變成酷刑，然而很多人只記得穿厚外套，卻忽略了臉部、四肢的保暖及防風的重要性，增加心血管疾病的致命風險，特別是高齡的機車駕駛，在寒冬騎車時更要留意身體狀況，才能安全回家。（編輯推薦： 只穿厚外套不夠！這動作是心臟殺手，醫點名3個「保暖天王」防猝死 ）騎機車吹風讓體溫加速流失，心臟病和中風機率都增加

國健署提醒，機車族在迎風騎車時，體溫流失的速度較快，再加上原本低溫就容易造成血管收縮、使血壓上升，因此如果天冷的時候騎得比較快、又沒有做好防風和保暖的準備，就會導致心臟病和中風急性發作的機率上升。如果冬天騎車後出現下列徵兆，務必盡速就醫：

突然胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈 →心臟病警訊

做表情時出現單側歪斜、手無力下垂、口齒不清晰→中風警訊

而氣象粉專「進擊の天氣小編」也發文分享，在風大的環境下，皮膚被帶走的熱量更多，這也是為什麼機車族的感受會比實際氣溫還要低，而小編也舉例，假設戶外溫度10°C，在相對濕度為60%、無風無雨的路上，騎車時速若在50km/hr，直接與空氣接觸的皮膚，像是沒戴手套的手和露出來臉部、頸部等部位，就感覺像是0°C一樣，因此更要做好防寒準備。

圖片來源／「進擊の天氣小編」Facebook

機車族保暖不能錯過3部位！一有不慎凍瘡、面癱都找上門

如果騎機車時總習慣輕裝上陣，像是不戴手套、穿夾腳拖，很可能會威脅到生命安全。台安醫院心臟血管外科醫師袁明琦曾指出，由於腳距離心臟最遠，若因為暴露在寒風中失溫，將會造成血管緊縮，心臟得加倍工作來供血，這時候血管功能較差的人，就容易發生心血管意外。（編輯推薦： 天冷猝死「十大致命危險行為」！這樣睡覺保暖反而招喚死神 ）

而有些人覺得戴手套不好騎車，或是只騎一下下、懶得把手套拿出來，但新竹醫院外科醫師趙明醫師曾受訪建議民眾，室外溫度低於13°C時就應注意四肢及身體末稍的保暖，避免凍傷，過去曾有案例在冷天騎機車沒做好手部保暖，發生手指凍傷、壞死的問題。

最後一個容易被遺忘的部位就是「臉」，冬天騎車時如果沒有拉下安全帽面罩，讓冷風直吹在臉上，要是恰好免疫力較差，就會增加「顏面神經麻痺」的機率，雖然不致命，但會導致眼歪嘴斜、無法閉眼等症狀，嚴重影響生活品質。

別忘了防風、防水！最抗寒的騎車3穿搭必學

那到底冬天騎機車要怎麼穿才保暖？面對低溫與車速造成體感低溫的「風寒效應」，單純穿得厚遠遠不夠！正確的機車穿搭應該兼顧保暖、防風與防水三個關鍵：

戴手套、穿長襪： 注意四肢保暖，避免大面積露出皮膚，尤其手套建議使用有保暖材質，且避免過厚或過大，以免妨礙煞車控制。

圍圍巾或戴口罩： 除了拉下面罩防風，也可以搭配口罩、圍巾保護頸部與臉，但要注意把圍巾末端塞進衣服裡，不要讓圍巾末端在後方飄逸，以防被勾到的危險。

防風防水：外層一定要穿著防風材質的外套，才能有效阻擋寒風，而許多網友都推薦「雨衣」，因其具備絕佳的不透風特性，下雨時還能不怕濕冷，唯一缺點就是較不透氣，長時間穿著很容易感到悶熱，因此也可以到運動用品店挑選合適的功能型外套。



原文引自：寒冬騎車體感逼近0°C！必備「擋風神物」3部位抗寒防猝死