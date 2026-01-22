寒冬「喝酒暖身」是迷思！恐致失溫…血管收縮增中風風險

許多民眾在寒冬習慣喝酒暖身，但這個觀念可能帶來嚴重健康風險。酒精雖讓人感覺發熱，實際上是加速散熱而非產熱，酒退後血管劇烈收縮，恐引發失溫、心肌梗塞或腦中風等危險。

飲酒後感覺身體發熱，是因為酒精使皮膚表面血管擴張，加速血液循環，導致臉部泛紅、體表溫熱。（示意圖／Pixabay）

營養功能醫學專家劉博仁指出，飲酒後感覺身體發熱，是因為酒精使皮膚表面血管擴張，加速血液循環，導致臉部泛紅、體表溫熱。然而這種現象實為散熱過程，核心體溫反而快速流失，如同冬天開窗讓室內暖氣外洩，身體其實是被騙了。

劉博仁說明，當酒精代謝後，血管會開始劇烈收縮。此時核心體溫已大量流失，身體會感覺比飲酒前更冷，甚至出現顫抖等失溫前兆。同時血管急速收縮加上低溫刺激，會導致血壓飆升，心臟為維持體溫必須更用力工作，大幅增加心肌梗塞與腦中風機率。

廣告 廣告

當酒精代謝後，心臟為維持體溫必須更用力工作，大幅增加心肌梗塞與腦中風機率。（示意圖／pixabay）

劉博仁特別提醒，睡前飲酒最為危險，因半夜酒精代謝完畢時正值氣溫最低時段，往往是急診室最忙碌的時刻。他建議民眾若要暖身，應改喝溫開水、薑茶、桂圓紅棗茶或熱牛奶等飲品，才能真正產熱且不造成身體負擔。

劉博仁提醒，若在尾牙或聚餐等場合必須飲酒，務必避免空腹，飲酒後絕不可吹風，應做好保暖措施再外出，並多喝水加速酒精代謝，以降低健康風險。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

影/沈春華被爆炸聲嚇到摀耳 20年前主播台經典鏡頭曝光

驚！命理師卜卦預言這人難贏 郭正亮揭南二都大變局

讚陸履行大豆、稀土承諾 美：4月習川會前再次貿易談判