寒冬「幸福年菜」配送到家 高市府陪伴405名弱勢學童過年

高市府教育局於內門國中舉辦「115年弱勢學童寒冬送暖幸福團圓活動」。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 農曆春節將至，為讓偏鄉弱勢學童在寒冬中也能感受團圓溫暖，高雄市政府教育局今年再度與高雄市餐盒公會、高雄市各級學校家長會長協會、員工消費合作社及中小學校長協會攜手合作，募集245份年菜、405份福袋與紅包送到偏鄉弱勢家庭，4日於內門國中舉辦「115年弱勢學童寒冬送暖幸福團圓活動」，將滿滿祝福送到孩子與家庭手中，陪伴學童暖心迎接新春。

今年年菜由高雄市餐盒食品商業同業公會贊助，集結立緯食品、蕭記食品、米珍香食品、佳琪食品、天青合食品、耕域食品、靜合佳企業、芳味香食品、味帝企業、海方食品及全家便利商店股份有限公司等11家愛心企業，為孩子們精心準備頂級佛跳牆、香樹子海上鮮、櫻花蝦米糕、萬巒豬腳及蔥香脆皮肥腸等佳餚，一道道象徵福氣滿溢的年菜，讓孩童與家人在農曆除夕夜團圓吃飽飽迎新春。

捐贈現場特別邀請國立高雄師範大學書法教學所碩士、曾任高雄市蘭亭書學會理事長的張學隆及蔡典成兩位老師，現場揮毫寫春聯，並結合內門區在地特色的宋江藝陣及觀亭國小的絲竹樂表演，讓與會的貴賓感受不同的農曆春節氛圍。

高雄市教育局長吳立森表示，寒冬送暖活動已成為高雄市關懷偏鄉弱勢學童的重要活動，今年首次啟動宅配到家服務，協助弱勢家庭年菜領取的便利性，讓關懷不受距離限制，也請家長注意2月2日至13日期間物流業者電話收取年菜。吳立森也感謝來自社會各界的溫暖支持，將愛心化為具體行動，持續為偏鄉孩子與家庭注入溫暖與希望，共同打造溫馨、祥和且充滿善意的幸福城市。

此外，內門區觀光新景點野森動物學校也熱情響應活動，提供入園券讓學童免費入園參訪，讓孩子在歡笑與探索中深化生命教育的體驗，期盼透過社會各界的愛心，嘉惠405名孩童。

高市府教育局攜手餐盒公會、家長會長協會及多個民間團體捐贈245份年菜。 圖：高雄市教育局/提供