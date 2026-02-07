寒冬、斷電與戰火之間 慈濟波茲南寒冬急救訓練 撒下希望的種子

訓練期間，Justyna Kowalska-Zych跪在一位志工旁邊，示範急救技巧，其他人則在一旁認真觀看。培訓以波蘭語進行，因此，Łukasz Baranowski勇敢地為不會說波蘭語的人提供現場英語翻譯，確保每個人都能學習和參與 (攝影:Igor Prys)

寒冬、斷電與戰火之間 一堂在波茲南被反覆練習的急救課

(撰文:張淑兒,Anna Egwu James ,攝影: Igor Prys)

2026 年初，歐洲遭遇嚴峻寒流，已造成波蘭 17 人死亡。

而在歐洲另一端的烏克蘭，則是寒冬與戰火交疊。

俄軍持續攻擊能源設施，導致烏克蘭平均每天約有40萬用戶無電可用，基輔（Kyiv ）部分區域每日斷電長達 23 小時，南部港口城市敖德薩（Odesa）因能源與港口基礎設施反覆遭到空襲，目前仍有3 萬 3 千戶家庭，在零下二十五度的低溫下，為生存而戰。

寒冬裡的失溫、昏厥、胸痛、外傷，有多少人，能在救護車抵達前，被及時接住？

因此，在波茲南，慈濟把「急救」當成志工訓練的日常。

圖說右:年輕志工們選擇在周六上午學習急救，這安靜而有力地提醒我們，同情心、責任感和助人為樂的意願可以從任何年齡開始培養。(攝影:Igor Prys) 圖說左:在急救訓練中，陳亮妤與丈夫巴爾托什・拉伊特（Bartosz Rajter）一同練習處理窒息與復原體位，將課堂所學化為實際操作。(攝影:Igor Prys)

當四十萬烏克蘭家庭在零下二十五度無電求生，慈濟波茲南志工把「會救人」練成基本功

2026 年 1 月 10 日，波茲南寒冬國際緊急急救訓練課程，還是由老朋友尤斯提娜・科瓦爾斯卡齊赫（Justyna Kowalska-Zych）帶領，她是紅十字會在波茲南的負責人，三十年來長期投入第一線急救工作，她經常受邀在波蘭電視媒體上受訪，向大眾說明急救觀念與現場應變；她同時也是一名慈濟志工。

2022 年俄烏戰爭爆發，數百萬難民湧入波蘭。 慈濟志工與尤斯提娜帶領的紅十字會團隊合作，在波茲南及周邊地區投入密集的物資發放與緊急安置，累計服務超過 25,000 人次。

她記住的，不是物資不夠，而是人撐不住。

在發放現場，她看見有人在長時間飢餓、失眠、低溫與驚嚇累積後突然暈倒，或是出現胸痛、呼吸困難；物資剛遞到手上，人卻在下一刻倒下。救護車還在路上，現場缺乏能撐住那段黃金時間的人。

因此，她加入了慈濟擔任志工，一起推動的慈濟志工急救訓練，主動、無償為志工設計並教授國際急救課程，因為她相信，唯有站得住的志工，才能走得遠。

這一天，教室裡坐著不同年齡、不同語言、也走過截然不同人生道路的人，卻因同一個目的聚在一起。

Justin是位來自奈及利亞的波茲南區議員，與波蘭籍妻子 Agnieszka 在工作之餘擔任慈濟志工，每個月固定探訪並照顧多位八十高齡的退休長者。

教室另一側，坐著 六位來自台灣的志工，以及 一位來自馬來西亞的志工。其中四位是醫師與醫學生，有人長期在慈濟擔任英語教師，陪伴戰後來到波蘭的烏克蘭孩子補強課業；陳亮妤醫師自 2023 年起帶領「華語俱樂部」，並協助烏克蘭醫師在波蘭取得合法執業資格。鄧姮琦與女兒 楊雲霆則自 2022 年起，持續為慈濟設計手繪靜思語書籤，將溫柔與祝福送到更多人手中。

還有多位 烏克蘭籍志工，在 2022 年戰爭初期，她們曾是慈濟的受助者；如今，則在波茲南會所擔任老師與訪視志工，協助培訓與社區課程，把曾經接住自己的力量，用更溫暖的方式，再交出去。

課程全程以波蘭語進行，盧卡斯跟楊雲霆在一旁即時進行英文口譯，確保每一個人都能理解並實際操作。

急救課程一開場，尤斯提娜就把急救的核心說得很清楚：「急救並非追求完美或英雄主義，而是關乎臨場反應、勇氣和採取行動的決心。」

「只要心不關上，手就會動起來；只要願意站在生命旁邊，方法就會出現。」

尤斯提娜的課程很專業，想辦法先讓志工敢做，再來談如何做得更好。

圖說左: 盧卡斯母親Danuta Baranowska感謝每一位願意走進慈濟的志工；也為自己的孩子，以及所有一起承擔的人，感到由衷的驕傲。這一刻承載著家人間的支持，也映照出慈濟志工大家庭中彼此感恩、同行的情感與價值。(攝影:Igor Prys) 圖說右:尤斯提娜・科瓦爾斯卡－齊赫（Justyna Kowalska-Zych）開心擁抱張淑兒。自 2022 年俄烏戰爭以來，兩人與志工夥伴並肩投入難民援助與急救行動，走過無數第一線的艱難時刻。這一天，再次一起完成一場寒冬急救訓練，是歷程中的一個溫暖停格。(攝影:Igor Prys)

一則來自基輔的訊息，讓教室安靜下來

課程進行中，志工們收到一則訊息。 發訊人是 Oksana Topolnyk一名資深烏克蘭籍律師，2022 年接受慈濟幫助後，在波茲南會所投入超過一年半，幾乎每天報到，參與每一場發放與家訪。

後來，她因放心不下年邁母親，返回烏克蘭基輔，並投入軍中與社區支援。

她在訊息中說，現在基輔每天只有短暫一小時供電，因為電壓只有140伏特，大部分電器無法運作；夜晚氣溫低到零下 28 度，居民們用毛巾、用窗簾封住門縫，只求室內不再失溫。

她說她用在慈濟學到的縫紉技能，縫製保暖內衣，分送給鄰居與老人；也用在波茲南受過的急救訓練，照顧受傷的軍人與鄰居，撐過救援尚未抵達的時間，這通簡訊是有感而發對慈濟的感謝。

那一刻，教室裡正在進行的每一次 CPR 練習，都變得極其具體。

培訓結束後，大家享用了一頓溫馨的素食餐，志工們面帶微笑一起用餐一起打掃會所，將一頓簡單的餐食變成了一次志工服務和一次真摯的團聚時刻。(攝影:Igor Prys)

支撐一天順利運轉的，還有看不見的手

急救課程在教室裡進行時，活動的節奏也在另一個空間被細細托住。有人負責訂餐、準備餐食，有人協調時間與現場動線，讓學員能專注於學習與實作。

Anna Egwu James 便是在這樣的角色中穿梭於廚房與公共空間之間。她一邊協助準備餐食，一邊留意整體流程是否順暢，這些從不會出現在課表上的工作，卻讓整個活動得以安穩進行。

這樣的付出不張揚，卻是每一次培訓能夠完整發生的基礎。

台灣籍志工鄧姮琦、波蘭籍志工皮奧特·馬拉卡(Piotr Malak)與烏克蘭籍志工維多利亞·桑奇基夫斯卡(Viktoriia Sanchkivska)在靜思精舍照片背後寫下 2026 年心願，期待有天能親自回到花蓮拜訪靜思精舍，讓心回到慈善的源頭。(攝影: 張淑兒)

全球慈善的版圖，不是一張地圖，是一條線

在隨後的新年度志工會議中，盧卡斯帶志工們回顧了慈濟在全球的行動座標。

2026 年，慈濟邁入六十周年，行願一甲子，到 2025 年底，慈濟的慈善足跡已遍及 139 個國家，並在 68 個國家建立聯絡點或分會所。從災難現場到弱勢社區，這些足跡不再只是一張地圖上的點，而是一條慈濟志工一步一腳印踏出來的行動線。

莫三比克，慈濟承諾重建住宅與所學校，由莫三比克總統親自見證交付，協助數千名災民與孩童重返生活與校園。

波蘭與西班牙洪災，慈濟第一時間啟動跨國志工協作，進行物資發放，提供受災戶家庭支持。

台灣，慈濟在地震與風災後動員志工進入災區清運淤泥。土耳其與約旦，長期支持受災與流離家庭維持基本生活與尊嚴。

不同國家，不同災難，慈濟走進現場的方式各不相同。

它們的源頭，都來自花蓮靜思精舍。

從德國連夜行程超過十二小時，李慧儀（Huey Yi Lee）特地趕到波茲南，與志工們一同參與年度會議。她在靜思精舍照片背後寫下心願，將一路走來對青年、世界與慈善的關懷，安靜地放進這個共同的起點。(攝影: 張淑兒)

把心願寫下來，記得從哪裡出發

分享過程志工張淑兒與盧卡斯將花蓮靜思堂的照片當作新年禮物送到每一位志工手中。照片不大，卻承載著清楚的意義：提醒志工，全球行動的起點，來自一個安靜、專注、持續反問「人是否被照顧到」的地方。

志工們在照片背後，寫下屬於自己的 2026 年心願。有人寫下希望再多陪伴一個家庭，有人寫下想把專業帶進更需要的現場；幾位來自烏克蘭的志工，則寫下同一個願望，有一天，能存夠錢回到花蓮，親自走進靜思精舍，拜訪證嚴上人，讓心回到慈善與愛的源頭。

慈濟波蘭志工們手持靜思精舍的照片合影，照片背後寫下的是各自對 2026 年的期許與方向。這一刻，個人的心願被安靜地放進共同的行列，成為彼此持續前行的提醒。（攝影：Igor Prys）

一位母親的話，把一切放回正確的位置

活動尾聲，達努塔·巴拉諾夫斯卡（Danuta Baranowska）走到前方。她不只是盧卡斯的母親，也是一位自 2022 年起，幾乎參與多場發放與家訪的慈濟志工。

她平靜地感謝每一位願意走進慈濟的志工；也為自己的孩子，以及所有一起承擔的人，感到由衷的驕傲。

現場還有她的女兒阿格涅什卡·漢西克（Agnieszka Hancyk），一名小學老師，以及外孫尤萊克·漢西克（Julek Hancyk）。這一家人多年來持續深入弱勢學童家庭家訪，陪伴過兩位罹癌兒童的家庭，提供心靈支持。

現場沒有刻意煽情，卻有人悄悄紅了眼眶。 因為大家都明白：能把慈善做成日常的，不只是個人的勇氣，還有來自家人與夥伴的承接。

也正是在這樣的日常陪伴裡，許多人慢慢學會了，不只是付出，也懂得在關鍵時刻留下。

當救護車還在路上，先撐住彼此的那個人，往往不是英雄。 可能只是剛好，他在波茲南的某個冬日，練過。

