寒冬「最暖3物品」！用錯反奪命：第一種害人心梗、中毒

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，冬天最暖3樣物為電暖器、電熱毯、暖暖包，其中，電暖器會降低氧氣濃度、擴張血管，若睡眠中血壓下降，可能誘發心血管事件。(示意圖／資料照)

受冷氣團及輻射冷卻影響，今晨最低溫為新竹縣關西的7.0度。醫師黃軒表示，寒冬最暖的3樣物品為電暖器、電熱毯、暖暖包，但也最容易把人送進急診室。其中，電暖器會降低室內氧氣的濃度、擴張血管；「睡眠中血壓下降，可能誘發心血管事件。」

胸腔暨重症科醫師黃軒在其臉書表示，電暖器、電熱毯、暖暖包原本要讓人溫暖，但只要使用方式錯一點點，就會導致過熱、低溫灼傷、缺氧的傷害。

1. 電暖器：最溫柔，常也最危險

電暖器不只會讓房間變暖，也會偷走人的氧氣。電暖器一旦持續運作、房間通風差，會造成氧氣濃度下降、二氧化碳累積、皮膚水分蒸發、血管擴張，「此外，睡眠中血壓下降，可能誘發心血管事件。」

黃軒表示，人在冷熱之間的循環調節本來就吃重，當心臟要同時面對冷刺激、血管擴張過度，就容易誘發心肌缺血。

多篇研究指出，冬季使用「燃燒式加熱設備」（如煤油暖爐、燃氣暖氣）時，若通風不足，一氧化碳累積可能導致中毒。

2. 電熱毯：溫溫的，卻能把人悶到出事

電熱毯最常出現的錯誤用法為整晚墊在身體底下。人體皮膚若長時間接觸43～47°C 的低溫熱源，表皮雖不會劇痛，但深層組織會被慢慢煮熟。醫學上稱為「低溫燙傷」。

研究發現，即使43°C的熱源，接觸超過6小時，就能造成深度皮膚損傷。熱傷害不只是溫度高低，還與接觸時間相關，例如 44°C 長時間 (數小時) 暴露可造成慢性燙傷。

3. 暖暖包: 不是危險，是人使用方式太危險

暖暖包是「無聲小炸彈」，它不會突然爆開，但會在人不知不覺中，將肌膚局部加熱到遠超乎想像的程度。低溫燙傷有高達30～60% 與暖暖包或熱敷用品相關。多數患者未感到疼痛，發現時恐已二度燙傷。受傷部位主要在下肢和腳部，其他部位包括腹部、骨盆、臀部、會陰和上肢。

此外，暖暖包危險的瞬間包括放在貼身衣物內、疲倦、睡著、酒後使用、小腿、腳踝循環差的位置長時間貼著、高齡者、糖尿病患者（神經較遲鈍）。暖暖包燙傷最恐怖的不是痛，而是「痛覺被延遲」，等人驚覺時，皮膚底層已經全面壞死。

黃軒表示，冬天民眾要注意上述3項保暖物的使用。

1. 電暖器：開暖必開窗（至少留縫）

2. 熱電毯：睡前關，睡覺不用。

3. 暖暖包：穿隔熱衣物、避免直接接觸皮膚。此外，糖尿病等有周邊神經病變的患者不應使用暖暖包。

