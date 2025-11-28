寒冬「錯誤保暖法」害人心梗、中風！醫示警：喝熱飲也中

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，研究發現，熱飲只能短暫刺激口腔溫度，核心體溫回升有限，反而讓人誤以為「夠暖了」而少穿衣。(示意圖/pixabay)

東北季風發威，氣溫逐日下探。醫師黃軒表示，人們在冬天會努力保暖，卻仍有人心梗、中風等而猝死，原因常是錯誤的禦寒方式所致，例如只喝熱飲、穿太緊卻無保暖功能的外套、回家就「狂洗熱水澡」等方式。其中，很多人以為熱飲讓身體瞬間暖和起來，卻不知熱飲無法提升核心體溫，讓人誤以為「夠暖了」而少穿衣。

胸腔暨重症科醫師黃軒在其臉書表示，寒冬來臨，大家都知道要保暖，卻仍有人心梗、中風、氣喘誘發、心臟衰竭惡化，這經常是錯誤的禦寒方式釀禍，錯誤的禦寒不保暖、假溫暖、傷血管，讓人陷入險境。他列舉6行為如下：

廣告 廣告

1. 靠熱飲保暖：

很多人冬天喝奶茶、熱湯、熱咖啡，覺得身體瞬間暖起來。然而，醫學研究證實，熱飲只能短暫刺激口腔溫度，核心體溫回升有限，反而讓人誤以為「夠暖了」而少穿衣。結果導致，血管嚴重收縮、壓力荷爾蒙驟升，進而誘發冬季心梗。

2. 穿太緊卻無保暖功能的外套

很多人在寒冬會穿「貼身、緊到血流受限、材質不保溫」的外套。然而，低溫加上血流受限會讓血管更易痙攣。研究顯示，寒冷暴露會讓收縮壓上升20~30毫米汞柱。

3. 一到家就狂洗熱水澡

有些人寒冬到家，第一件事就是沖超熱的熱水澡，這是冬天最危險又最常見的習慣，因為人剛在戶外「冷到血管緊縮」，沖熱水會讓血管瞬間擴張，突然的溫差會造成血壓急速下降、心跳加快、洗澡中暈倒。這也導致冬天浴室是猝死的高峰。

4. 只穿厚外套，但不護頭、頸、腳

人體的三大散熱口是頭、頸、雙腳，若這三部位沒保暖，人穿再厚也保暖效果不佳。

5. 晚上把暖氣開到爆

太乾、太熱的室內環境會造成呼吸道黏膜乾裂、咳嗽加劇、氣喘急性發作、夜間血壓上升、睡眠品質下降。有研究指出，乾燥空氣會增加呼吸道感染風險。因此，暖氣開太強等於製作一個病毒最愛的「乾燥孵化箱」。

6. 冬天照樣硬練身體

冬天仍可做戶外運動，但前提是有熱身、保暖、循序漸進，否則冷空氣進入呼吸道，會造成支氣管收縮，人會越跑越喘，越喘越讓心臟負荷爆表。

黃軒並說明正確的禦寒方式：

1. 帽子＋圍巾＋手套（比穿厚外套更有效）

2. 洗澡前先把浴室暖起來

3. 走出室外前30 秒進行暖身活動

4. 穿洋蔥式分層，不要靠喝熱的硬撐

5. 室內濕度40～60% 最剛好

6. 有心血管疾病者，冷天不要快步衝出門

更多三立新聞網報導

香港宏福苑大火！醫喊「它」是瞬間奪命兇手：貼地爬也沒用

很多人不知道！新研究揭「1食物」真會害人惡夢

久坐超傷身、奪命！研究揭「1物」真可補救：讓血管有彈性

直擊／好市多黑五超夯雞塊一上架秒殺！「狂降2.3萬元」珠寶買氣曝

