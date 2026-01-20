寒冬7成猝死在家裡！浴室5大「奪命行為」洗澡多這動作救你一命

天氣冷躲在家裡就一定安全嗎？胸腔暨重症醫學專科黃軒曾分享，冬天猝死案例中，高達七成都發生在家中，而「浴室」更被點名為最致命的高風險場所。日本鹿兒島大學法醫學研究團隊發現，冬季「浴室突然死亡」事件明顯增加，尤其當氣溫愈低、日夜溫差愈大，出意外的風險就愈高。

寒流來襲，更是浴室意外的高峰期。黃軒醫師在臉書提醒，真正奪命的關鍵，是洗澡前後「劇烈的溫差變化」。不少悲劇甚至不是發生在洗澡過程中，而是出現在「脫衣服的那一刻」，或「洗完站起來的瞬間」。

為什麼冬天洗澡特別容易出事？

寒流一來，洗熱水澡成了不少人最期待的放鬆時刻，但「冬天洗完澡倒下來」被送到急診、加護病房的案例卻層出不窮。黃軒醫師指出，冬天的浴室往往是家中溫差最大的地方。客廳可能有18°C、臥室20°C，但浴室卻只有10～12°C，甚至更低。

當人一脫衣服，身體立刻進入「冷刺激狀態」，交感神經活化、血管急速收縮，血壓瞬間飆升，接著又突然沖熱水，血管被迫快速擴張、血壓下降。

這種「先冷，後熱，再冷」的快速的切換，對心臟與血管就像被來回拉扯的橡皮筋，特別容易在短時間內失去調節能力。黃軒醫師也提醒，尤其對於高血壓、心臟病、糖尿病患者，以及長者、熬夜或脫水的人，風險又會更高。

冬天洗澡必看！最危險的5大NG行為一定要避開

黃軒醫師點名，以下這5個行為，單看似乎沒什麼，但在寒冬疊加起來，就可能成為致命組合，包含：

NG1：洗前不暖身，直接在冰冷浴室脫光

一進浴室就脫衣服，等於讓身體瞬間承受強烈冷刺激，是血壓暴衝的第一步。

NG2：浴室沒有任何保暖措施

浴室溫度過低，會讓冷熱交替更加劇烈，血管調節壓力倍增。

NG3：水一開就調到很熱

過熱的水會讓血管突然擴張，血壓快速下降，容易引發頭暈、昏厥。

NG4：洗太久、蒸到頭昏腦脹

長時間熱水刺激，加上站立、彎腰，容易影響回心血量，增加暈倒風險。

NG5：洗完立刻衝出浴室吹冷風

剛洗完澡血管還在擴張狀態，立刻接觸冷空氣，溫差衝擊再度出現，是不少人倒下的關鍵時刻。

醫師教「保命型」冬天洗澡順序！3階段避溫差

想安心洗澡，關鍵在於讓血管有時間適應，因此洗澡前維持溫度可能成為重要關鍵。黃軒醫師建議以下安全流程：

【洗澡前】

先開浴室暖氣，或放熱水製造蒸氣3～5分鐘

穿著衣服在浴室內適應溫度後再脫

建議浴室溫度不低於18°C

【洗澡時】

先沖腳、小腿、手臂，再慢慢到身體

水溫以「溫熱即可」，避免燙水

洗澡時間控制在10～15分鐘內

【洗澡後】

先擦乾、穿好衣服

在浴室內待1～2分鐘再走出去

避免立刻彎腰、蹲下或快步移動

至於網路也有流傳「冬天洗澡一定要先洗腳、先洗頭會中風」等說法，國健署過去也曾闢謠，目前並沒有任何實證顯示「洗澡順序」與腦中風或心血管疾病有直接關聯。比起先洗頭還是先洗身體，黃軒醫師強調，真正攸關生死的，是洗澡前後的「溫差變化」是否過於劇烈。冬天洗澡時，千萬別讓放鬆時刻，變成健康的致命陷阱。



