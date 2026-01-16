寒冷周！下週二冷氣團來「最冷時間曝」 氣溫溜滑梯「下探8度」

下週又有強烈大陸冷氣團報到！今（17）天受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北亦有零星短暫雨，高溫多在20度以上，溫暖舒適，不過可要好好把握周末好天氣，中央氣象署表示下週二（20）起「氣溫溜滑梯」，強烈大陸冷氣團再報到，本島最低溫恐下探8度，且這波先濕冷後乾冷，天氣變化大。

氣象署指出，今天新竹以南為多雲到晴的天氣，溫度方面，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度；離島天氣，澎湖多雲時晴19至21度，金門晴時多雲14至21度，馬祖晴時多雲13至17度。

而要注意的是，氣象署表示，今天東北風偏強，新竹至台南、恆春半島沿海及澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪出現的機率。

1/17全台天氣預報。圖／中央氣象署

目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍（NOKAEN）對台灣無直接影響，預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展有限。

不過好天氣快結束了，氣象署提醒，下週二開始大陸冷氣團南下影響，氣溫逐漸下降，尤其「北台灣地區降溫明顯」，氣象專家吳德榮也說，這波冷空氣未達寒流，但符合「強烈大陸冷氣團」的機率最高，本島低溫下探8度。





另外氣象專家林得恩也說，這波冷氣團影響時間長，最冷時段落在21日至22日清晨，且冷的型態為北部、東北部和東部地區濕冷，中南部地區乾冷，迎風面桃園以北及宜蘭地區都有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，17日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、中南部地區及馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

