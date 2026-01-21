寒冷持續時間長！「防10度以下低溫」注意保暖

儘管是平日「鳩之澤」溫泉，仍湧現遊客人潮。（圖／東森新聞）





強烈大陸冷氣團南下，除了溫度夠低，配合上華南中層水氣東移，周五（23日）前，北台灣2000公尺以上高山有機會出現固態降雪。而《EBC東森新聞》團隊前進太平山，發現不論是在鳩之澤溫泉還是太平山莊，都已經出現人潮。甚至還有高雄民眾來這員工旅遊，希望有機會一睹降雪美景。

外頭冷颼颼，民眾不只穿好、穿暖，當然還得要一口溫泉蛋、一口玉米，冷冷的天吃暖呼呼美食，真的超滿足。儘管是平日，鳩之澤溫泉仍湧現遊客人潮，但其中還有不少人一路往上開、往上走，因為目的地是在這。

廣告 廣告

目前太平山莊上面其實是2度的溫度，而且體感溫度只剩下0度，晚上會越晚越冷。宜蘭太平山，周三（21日）最低溫出現0.8度，預估在周五前高溫1度、低溫0度，配合上水氣，有機會能看見雪紛飛的美景。這回溫度夠低，再加上華南中層水氣通過，不只北部2000公尺高山，中南部3000公尺高山也有機會降雪。

遊客vs.記者：「很冷，（有沒有想看到雪？），希望希望。」

另外，這波強烈大陸冷氣團不只北部很有感，長時間溫度會低於14度；整個台南以北、宜花、離島金馬，在周五前都得留意局部出現10度以下低溫。而中南部儘管白天溫度回升，但也不容易超過20度，整體感受除了冷還是冷。

氣象署預報員賴欣國：「一直要到禮拜六之後，隨著強烈大陸冷氣團減弱，各地的氣溫就會有比較明顯的回溫。不過可能要留意的是，在回暖的這個過程當中，在西半部地區，尤其中南部，可能會有些輻射冷卻作用，特別要留意這種日夜溫差比較大的情形。」

不像前幾波乾冷，這波雲多、水氣多，冷感不只更加明顯，高山更是有望降雪。不過要注意，如果要前往太平山賞雪，除了會進行分段管制，連開園時間也會有所調整。想賞雪留下美好回憶，除了管制得留意，保暖更是不能大意。

更多東森新聞報導

快訊／宜蘭19:47發生規模4.4地震 最大震度曝光

0度線觸陸 威力直逼寒流！專家曝回暖時間

快訊／冷颼颼！15縣市低溫特報

