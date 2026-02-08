即時中心／顏一軒報導

新北市五股區今（8）日晚間驚傳超商強盜案。一名男子於晚間8時許，持刀闖入位於成泰路三段的一間超商，當場持刀威脅店員並搶走約新台幣2萬元，隨後徒步逃逸，所幸現場無人受傷，目前警方已鎖定嫌犯身分及行蹤，正全力追緝到案中。





蘆洲警分局於接獲報案後，立即派遣成州、五股及三民派出所警力趕赴現場處理；經初步了解，嫌犯進入超商後持刀向店員行搶，得手後隨即逃離現場。

警方表示，被害店員未受傷，初估財損金額約2萬元，實際金額仍待進一步清查；員警已依規定受理報案，並調閱周邊監視器畫面，同時通知鑑識人員到場進行採證。

廣告 廣告

目前警方已擴大調閱相關監視器，並鎖定嫌犯身分及行蹤，正全力追緝，將儘速查緝到案。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／寒冷深夜不平靜！五股男持刀搶超商得手2萬 員警全力追緝中

更多民視新聞報導

黑吃黑？北市驚傳女子遭詐提700萬現金暗巷面交 隨即遭第三人劫走

黑吃黑? 婦人面交車手705萬 車手六人疑「自導自演」

蒙面歹徒持刀行搶檳榔攤 阿嬤顧店憶驚險過程

