寒冷程度升級！鄭明典曬「雲街圖」 冷空氣兵臨城下

記者施春美／台北報導

鄭明典在其臉書分享一張衛星雲圖，畫面中可以清楚地看到「雲街」現象。(圖／取自鄭明典的臉書)

今天是「大寒」，適逢強烈大陸冷氣團南下，氣象署今（20）日針對7縣市發布低溫特報。前氣象局長鄭明典在其臉書分享一張衛星雲圖，畫面中可以清楚地看到「雲街」現象。他表示，現在北方有強冷空氣出海，冷空氣流經暖水面就會出現雲街，是冬季衛星雲圖中常見的雲系，目前雲街在日本海一帶最為清楚。貼文引起網友討論，「台灣不遠處出現雲街，就是強冷空氣已兵臨城下了」。

氣象署上午發布的低溫特報中，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣等5縣市為橙色燈號，代表非常寒冷，有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率；苗栗縣、金門縣則為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

鄭明典20日在其臉書分享一張衛星雲圖並說明，現在北方有強冷空氣出海，冷氣團流經暖水面，就會形成冬季衛星雲圖常見的「雲街」現象，這種雲由許多接連排列成線狀的小積雲組成。他表示，「目前日本海這一區的雲街最為清楚，黃海也有雲街，但部分被高雲遮蔽，因此沒那麼清晰。」該則貼文引起網友討論，「台灣不遠處出現雲街，就是強冷空氣已兵臨城下了」、「開始要變冷了」。

氣象署曾在網站中說明，雲街(Cloud street)是寒冷的冬季中特有的一種雲。乾燥又寒冷的冷氣團原本不會帶來太多的雲，多為晴朗的天氣。之所以會出現雲街是因為「海洋」。

當冷氣團規模越大、風越強 雲街線條越平整、越長

當極為寒冷的冷氣團通過相對濕熱的海面時，兩者交界處明顯的溫度差距使得冷空氣下降，暖空氣上升（對流），於是微弱對流雲（積雲）出現，但這些上升的氣流及積雲籠罩在廣大的下沉乾冷空氣中，發展非常有限。它們上升到某個高度後就會下沉，而下沉氣流的地方不會產生雲。

但若現象規模夠大，「積雲們」就會與整個氣團的主要風向平行排列成街道一般的線條，「而且風越強，雲街線條越平整、延伸得越長，就像是冷空氣在海面上踩出的腳印，因此，可從雲街的排列可以看出風向與強度。」

