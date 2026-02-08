中部中心/李文華 彰化報導

天氣這麼冷，來點熱湯暖身！在彰化市有一家經營50多年的，素食藥膳湯，8日清晨，六點開店還不到半小時，藥膳湯完售！另外，還有一家熱騰騰的豬雜米粉湯，顧客續湯還喝不夠！





寒冷！天未亮搶排隊 彰化50年素食藥膳湯半小時完售

天氣冷喝熱湯暖身。(圖/李文華攝)

仔細看，這些排隊的人龍旁邊，街道的光線看起來，還有些暗，時間這是一大早吧！都還沒到清晨六點ㄟ，他們就已經排隊等著，沒有不耐煩，就只要買得到就好！

看看這個藥膳湯，素食的，補湯加素料，老顧客說，滿滿的素料，吸附了濃郁湯汁很夠味，藥饍湯頭不但喝來香濃順口會回甘，甚至再加一點水稀釋都ＯＫ喔！8日清晨，彰化市體感溫度只有10度左右，在彰化市有50多年歷史，沒有店名的藥膳湯，炙手可熱！有人ㄧ買就是2包、4包、6包，搶到了還分去送人！

葷的，這裡也有，有米粉湯、豬雜湯，什麼都能配，湯頭一合口味，一直續湯，有人最多喝3、4碗湯，天氣這麼冷，喝了整個人都暖呼呼！

天氣冷喝熱湯暖身。(圖/李文華攝)







