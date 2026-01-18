寒士吃飽倒數 經費還缺4成

創世基金會表示，近期服務個案中，七十三歲的陳先生因二度中風，又因意外跌倒導致行動不便。（創世基金會提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

第三十六屆「寒士吃飽 送禮到家」活動進入最後倒數三週，創世基隆院目前經費尚缺約四成，急需社會各界伸出援手，別讓弱勢家庭的年夜飯落空。

基金會指出，一一四年天災頻仍，加上通膨影響，社福捐款進入前所未有的「結凍期」。小額捐款筆數較往年銳減逾五萬筆，即使進入年底節稅與捐款高峰期，實際到院捐助者仍相當有限，平均捐款金額也明顯下滑。目前「寒士吃飽卅」整體募款僅達約六成，仍有許多弱勢家庭的年夜飯尚無著落。

創世基金會並與華山、人安基金會策略聯盟，持續舉辦「寒士吃飽卅」活動，已邁入第三十六年。活動將準備七道可即時加熱的年節佳餚，包含開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香及精選豬肉鬆，並搭配一份應急紅包，自二月二日起親送至全台一萬四千名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及待拉單親媽媽手中，讓弱勢族群也能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。

活動進入最後倒數，創世基金會呼籲社會大眾以實際行動用愛加溫，若行有餘力，省下一頓大餐、撥出部分年終獎金，或以多人合捐方式，認助一份年禮八百元、應急紅包六百元，即可為弱勢家庭點亮年節希望。相關愛心捐贈可洽專線（０二）二四二一-四七三八。