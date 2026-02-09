寒士吃飽 花蓮創世送禮到家

社會中心／馬聖傑、洪國凱、吳培嘉 新北市報導新北市五股地區，發生超商搶案！週日晚間，一名男子手拿一把35公分長的西瓜刀，走進超商，就要店員把錢交出來，犯案時間不到兩分鐘，他得手三萬元之後，先到朋友開的美容院變裝，再搭小黃逃逸！最後，不知道是良心過意不去，還是覺得法網難逃，路上看見警車，主動投案。員警vs.嫌犯：「你身上有什麼東西，我看一下，錢啦都錢啦，我看一下啦，沒藏東西啦。」持刀搶超商的嫌犯，逃到一半，看到路邊有巡邏員警，下車後主動投案，馬上被搜身！時間倒回四小時前。目擊民眾，拍下嫌犯犯案後，左手拿著西瓜刀、右手拿著袋子，大搖大擺走在路上！監視器還拍到，他疑似怕被發現，還小跑步穿越馬路，他犯案後不是馬上回家，而是來到朋友開的美容院。犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「嫌犯犯案之後，是步行來到這間，由他朋友所開的美髮院，他先來到這邊換裝，之後又想把搶來的錢交給對方，對方拒絕之後，他再搭乘小黃逃逸。」美容院老闆娘：「一萬塊而已啦，他沒正常上班沒飯吃借他錢吃飯。」原來就是欠美容院老闆娘一萬元！週日晚上八點多，36歲張姓嫌犯，喝酒壯膽後，手持35公分西瓜刀，闖入新北五股某連鎖超商，持刀揮舞，大喊我不會殺你們，自行拿取收銀機內的鈔票，犯案時間不到兩分鐘！他走投無路，也發現早被警方鎖定，從朋友開的美容院離開後，搭小黃看到巡邏警車，於是投案自稱得手3萬元，坐計程車花1千，買檳榔吃東西花200，四小時內被逮。犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」。（圖／民視新聞）蘆洲分局偵查隊隊長謝志和：「本分局專案小組，於案發四小時內逮獲犯嫌，並向新北地檢聲請拘票，全案依強盜罪移送新北地檢偵辦，並將建請羈押。」欠錢還不了錢，竟然持刀搶超商！背後是不是還有其他犯案目的？警方都還得追查。原文出處：犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」 更多民視新聞報導宜蘭三層樓民宅深夜惡火 2名房客受困身亡北投溫泉湯屋雙屍命案！女泡湯池身亡 男倒臥池外送醫不治「四大神獸」頂級超跑現身 太子集團33輛名車3/2法拍

