寒士吃飽30新竹經費仍缺 疾呼各界寒冬伸援手

創世新竹院經費尚缺三成，疾呼各界伸出援手，別讓弱勢家庭的年夜飯落空。





寒風刺骨，在社會角落，許多弱勢家庭面對物價高漲與生活壓力交織，也正默默承受著最煎熬的寒冬，為下一餐、過年該怎麼過而憂心。寒流未歇，創世基金會深刻感受到社會的愛心卻已結凍，距離即將舉辦的第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」活動只剩2週，創世新竹院經費尚缺三成，疾呼各界在寒冬中伸出援手，別讓弱勢家庭的年夜飯落空。

過年象徵熱鬧與喜慶，卻也有些家庭卻默默等待一盞暖光。王先生入住創世新竹院已邁入第八年，太太為全職照顧者，因同時需照顧兩位身心障礙的孩子，故無法外出工作貼補家用，對王先生一家而言，每一天都是挑戰。儘管生活跌宕起伏，仍正向迎接每一天；每當創世人員到訪時，一家人細心將家中整理得整齊乾淨，以最真誠的心迎接來訪的祝福。創世安養植物人，也安養了整個家庭，而送禮到家讓王家年年感受到被記得的溫暖。

廣告 廣告

去年天災頻仍，加上通膨，社福捐款進入前所未有的「結凍期」，創世在小額捐款銳減了5萬多筆，即便進入年底節稅與捐款高峰期，上門捐助依舊門可羅雀，平均金額也大幅縮水。不少捐款者表示「物價不斷上漲，荷包變薄，只能先顧好自己。」讓第一線的工作人員不禁感慨「冷的不是天氣，是心裡。」目前「寒士吃飽30」活動新竹院經費僅達七成，許多弱勢朋友引頸期盼的年夜飯仍無著落。

創世與華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」活動已邁入第36年，今年準備7道可即時加熱的年節佳餚，包含：開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香與精選豬肉鬆，並搭配一份應急紅包，將於2月2日起，親送至全台14,000名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及待拉單親媽媽手中，讓弱勢也能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。活動進入最後倒數，期盼社會各界用愛加溫。若行有餘力，省下一頓大餐、撥出一小部分年終獎金，或多人合捐，認助一份年禮800元、應急紅包600元，就能為孤苦的弱勢家庭點亮年節的希望。

更多新聞推薦

● 北北基計程車2/11~2/22春節加成30元 納入跳表金額