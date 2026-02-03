寒士吃飽30送愛到臺東 攜手公益協會關懷弱勢植物人

寒士吃飽30送愛到臺東

為讓弱勢族群感受春節溫暖，創世、華山、人安策略聯盟昨(2)日起啟動第36屆寒士吃飽30送禮到家活動，由臺東縣東方慈善公益協會擔任送禮大使，深入長濱鄉等偏遠地區，將豐富的年禮與祝福紅包親自送到弱勢植物人家庭手中。

臺東創世基金會指出，「寒士吃飽30」活動自2月2日起至2月13日，在全臺22個縣市展開，年禮內容包含佛跳牆、開運好食雞、琥珀獅子頭等7道精心準備的加熱即食佳餚，並附上600元祝福紅包，希望透過應景菜餚，減輕弱勢家庭在過年期間的物資壓力，讓長期處於高壓照顧環境的家屬，能在寒冬中感受到社會沒有忘記他們。

臺東創世基金會表示，植物人的照護與臥床服務是365天全年無休的挑戰，感謝社會大眾在農曆年前挹注暖流，也呼籲民眾能持續發揮一人一力的精神，透過點滴支持讓關懷服務不間斷，讓良善的循環能陪伴更多弱勢家庭走過困境。相關資訊請洽愛心專線089-220848#9或上臺東創世基金會官網查詢。