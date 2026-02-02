寒士吃飽30送暖 善心匯聚台南助弱勢過好年

〔記者蔡文居／台南報導〕農曆春節將屆，大家準備溫馨團聚，但對老弱孤苦的清寒植物人家庭、寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩，過春節顯得漫長艱苦。創世、華山、人安策略聯盟關懷殘、老、窮，辦理第36屆「寒士吃飽30」送禮到家活動，於2月2日集結各界善心送愛助弱勢過好年。

其中，台南部分，安養院個案共有60位，加上到宅服務等個案，合計募集大約250份年菜。今天創世基金會台南院護理師帶著義工、工作人員將年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。

創世基金會台南分院表示，連續辦理36年的「寒士吃飽30」活動，於2月2日至13日同步於全國22個縣市，動員約2000位同仁與義工，將年禮送到1萬4千多位服務對象手中，除了7道年節佳餚外，並送上600元祝福紅包，希望在農曆年前讓弱勢朋友們感受社會的溫暖。

創世台南分院表示，截至1月底台南分院累積近5千位善士支持，包括永慶不動產暨永義房屋台南區經管會、台慶不動產台南區經管會、永慶慈善基金會、台電台南區營業處、台南女國際同濟會、富美紙器公司、啟福紙器公司、仁德區農會愛心會、保康生醫公司、中華醫事科大校友會、南市華一扶輪社、識昌實業等企業團體及民眾小額捐款。

