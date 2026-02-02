寒士吃飽30送暖1.4萬家庭 重機車隊熱情響應

（中央社記者曾以寧台北2日電）古有汗血寶馬千里傳情，現有哈雷鐵馬千里送愛，「寒士吃飽30」活動今年將送年節好禮給1萬4000個弱勢家庭，哈雷雷公機車隊騎士熱情響應，馬力全開傳遞溫馨，助弱勢過好年。

前副總統陳建仁今天出席「送愛全台起跑」記者會致詞表示，今年是自己第6次參與創世、華山、仁安策略聯盟舉辦的「寒士吃飽30」送禮到家活動，今年的最大特色，除將在全台22縣市同步送出1萬4000份年禮到弱勢民眾手中，並將由重機騎士在短時間內送出這些禮物，盼讓大家能感受到愛心。

對於立法院遲未審議中央政府總預算案，陳建仁說，此舉影響社會福利運作，朝野應同心協力，為照顧弱勢、社會福利，盡速通過預算案。

衛生福利部次長呂建德指出，總統賴清德非常關心社會弱勢，今年將邁入「長照3.0」，預算金額增加到新台幣1153億元；「社會安全網2.0」預算也從過去的400億元，增加到近820億元；身心障礙照顧服務資源布建計畫則投入逾480億元。希望用愛心溫暖弱勢，公私協力織出台灣的社會安全網。

創世基金會新聞資料說明，「寒士吃飽30」活動邁入第36年，截至1月20日累計獲得6萬4000名善心人士支持；將送出的年禮，包含7道年節加熱佳餚及600元祝福紅包，盼在農曆春節前帶給弱勢朋友溫暖。

創世基金會表示，馬年即將來臨，「馬力全開助弱勢過好年」，將由哈雷雷公機車隊共15名騎士，以紅牌重機將年禮送到大台北地區弱勢民眾手中。（編輯：吳素柔）1150202