寒士吃飽30送禮到家倒數三週 經費仍缺四成

強烈冷氣團接連報到，全台氣溫驟降，不少民眾感受到寒風刺骨，而在社會角落，許多弱勢家庭面對物價高漲與生活壓力交織，也正默默承受著最煎熬的寒冬，為下一餐、過年該怎麼過而憂心；寒流未歇，創世基金會深刻感受到社會的愛心卻已結凍，距離即將舉辦的第三十六屆「寒士吃飽30-送禮到家」活動只剩三週，創世高雄分會經費尚缺四成，疾呼各界在寒冬中伸出援手，別讓弱勢家庭的年夜飯落空。(見圖)

創世基金會今(十六)日說明，對於遭逢變故的家庭而言，年節並非溫馨團聚的象徵，而是一段格外艱難的時刻；高雄楠梓區一名獨居在工寮的蔡先生，因工作意外摔落，導致下半身癱瘓長期臥床，十年未曾洗過澡，生活起居需仰賴外界協助，曾經的自由如今成為了沉重的枷鎖。創世基金會的「送禮到家」，在農曆年前親手送上的，不只是一份年禮與紅包，更是讓這些被生活消磨殆盡的家庭感受到「被記得」的溫暖。

去年天災頻仍，加上通膨，社福捐款進入前所未有的「結凍期」，創世高雄分會一整年捐款銳減五百六十四萬元，即便進入年底節稅與捐款高峰期，上門捐助依舊門可羅雀，平均金額也大幅縮水；不少捐款者表示「物價不斷上漲，荷包變薄，只能先顧好自己」，讓第一線的工作人員不禁感慨「冷的不是天氣，是心裡」。目前「寒士吃飽30」活動僅達六成，許多弱勢朋友引頸期盼的年夜飯仍無著落。

創世與華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」活動已邁入第三十六年，今年準備七道可即時加熱的年節佳餚，包含開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香與精選豬肉鬆，並搭配一份應急紅包，將於二月二日起親送至全台一萬四千名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及待拉單親媽媽手中，讓弱勢也能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。活動進入最後倒數，期盼社會各界用愛加溫，若行有餘力，省下一頓大餐、撥出一小部分年終獎金，或多人合捐，認助一份年禮八百元、應急紅包六百元，就能為孤苦的弱勢家庭點亮年節的希望。

愛心專線○七-二六一二八六一分機九吃飽小組。