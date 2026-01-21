寒士吃飽30送禮到家 倒數二週經費仍缺三成





強烈冷氣團接連報到，全台氣溫驟降，不少民眾感受到寒風刺骨；而在社會角落，許多弱勢家庭面對物價高漲與生活壓力交織，也正默默承受著最煎熬的寒冬，為下一餐、過年該怎麼過而憂心。寒流未歇，創世基金會說，距離即將舉辦的第36屆「寒士吃飽30送禮到家」活動只剩二週，活動經費尚缺3成，疾呼各界在寒冬中伸出援手，別讓弱勢家庭的年夜飯落空。

對家住泰山的林先生來說，46 年次的他，本該是含飴弄孫的年紀，命運卻給了他最艱難的試煉。糖尿病的侵襲奪走了他的右腳，反覆潰爛的左腳傷口更像是一場醒不來的噩夢，讓支撐家計的妻子與三名子女，在漫長的照護與經濟重擔下幾乎窒息，111 年經轉介，創世板橋院走進了這個搖搖欲墜的家。

護理師每月的定期到訪，不只是為傷口換藥，更是溫柔地拂去家屬心中對害怕傷口感染的恐懼；社工員迅速媒合輔具與物資，以最實質的幫助，接住了這個差點墜落的家庭。這份守護，讓林先生一家從最初的混亂無助，到如今能在病痛中重拾生活的秩序。對他們而言，創世親手送上的不只是資源，更是一份「有人陪你一起撐」的勇氣。

去年天災頻仍加上通膨，社福捐款進入前所未有的「結凍期」，創世在小額捐款銳減了5萬多筆，即便進入年底節稅與捐款高峰期，上門捐助依舊門可羅雀，平均金額也大幅縮水。不少捐款者表示「物價不斷上漲，荷包變薄，只能先顧好自己。」讓第一線的工作人員不禁感慨「冷的不是天氣，是心裡。」目前「寒士吃飽30」活動僅達7成，許多弱勢朋友引頸期盼的年夜飯仍無著落。

創世與華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」活動已邁入第36年，今年準備7道可即時加熱的年節佳餚，包含：開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香與精選豬肉鬆，並搭配一份應急紅包，將於2月2日起，親送至全台14,000名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及待拉單親媽媽手中，讓弱勢也能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。

活動進入最後倒數，期盼社會各界用愛加溫。若行有餘力，省下一頓大餐、撥出一小部分年終獎金，或多人合捐，認助一份年禮800元、應急紅包600元，就能為孤苦的弱勢家庭點亮年節的希望。劃撥帳號：19139064戶名：創世基金會(註：吃飽小組)，愛心專線：(02)89664306分機9吃飽小組。

