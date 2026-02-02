寒士吃飽30送禮到家 傳遞溫暖

創世台南院護理師將年禮及紅包送給植物人家屬。

「寒士吃飽３０」是讓吃不飽、穿不暖的朋友，在過年前享有一頓溫飽。創世、華山、人安基金會辦理第三十六屆「寒士吃飽３０」送禮到家活動，創世台南院護理師將年禮及紅包送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。

「寒士吃飽３０」活動於二月二日至十三日同步於台澎金馬二十二個縣市，將年禮送到一萬四千多位服務對象，內有御品佛跳牆、開運好食雞、琥珀獅子頭、福滿秋刀魚、古早香芋飯、精選豬肉鬆、椒鹽素拚香等七道年節佳餚，即食加熱菜餚帶來濃濃的年節暖意，並送上六百元祝福紅包，希望在農曆年前帶給弱勢朋友們一份被記得的溫暖，讓身處黑暗及漫長照顧的家庭，多一份向前邁進的力量。

創世台南分院累積近五千位善士支持，其中永慶集團旗下台南區永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產認捐「寒士吃飽３０」，十多年來捐助創世基金會總金額超過百萬元，讓弱勢朋友們感受來自社會大眾的溫暖與關懷。

安養一位植物人每月需支出四到六萬元，加上物價飆漲，服務成本節節上升，對於二十四小時照顧不能中斷的植物人安養院而言更是嚴峻的考驗，創世基金會呼籲盼大眾一人一力、點滴支持，讓社會充滿善與愛的循環。