寒士吃飽30送禮到家 創世新店院助院民返家團圓

第36屆寒士吃飽30活動 今日正式開跑

即將迎接長達9天的農曆春節，人人準備溫馨團聚，但對老弱孤苦的清寒植物人家庭、寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩，春節卻更顯漫長艱苦；創世、華山、人安策略聯盟關懷殘、老、窮，辦理第36屆「寒士吃飽30」送禮到家活動，於2月2日集結善心馬力全開、送愛全台。創世新店院特別安排去年3月入住安養院的院民阿俊，親自返家送禮給一直以來辛苦照顧他的妻子，即便妻子經常來院探望，但這是睽違將近一年，家中再次出現阿俊的身影，畫面令人動容。

院民阿俊與妻子團聚

行動不便的植物人出門是一件非常浩大且繁瑣的工程，而北台灣無障礙運輸產業工會林垂穎理事長十分認同「寒士吃飽30」的活動理念，因此支援無障礙計程車協助載送阿俊，讓本次驚喜計劃能圓滿完成，齊心將年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。

連續辦理36年的「寒士吃飽30」活動，於2月2至2月13日同步於台澎金馬22個縣市，動員約2,000位同仁與義工，將年禮送到1萬4千多位服務對象手中。即食加熱菜餚帶來濃濃的年節暖意，並送上600元祝福紅包，希望在農曆年前帶給弱勢朋友們一份被記得的溫暖，讓身處黑暗及漫長照顧的家庭，多一份向前邁進的力量。

北台灣無障礙運輸產業工會林垂穎理事長支持創世送禮到家活動

感謝大眾為寒冬注入暖流，截至1月20日全台累積近6萬4千位善士支持，包括：富邦集團、如是社會福利公益信託基金、建國工程、臺灣證券交易所、財團法人劍潭古寺、大峰電器、感恩聖仁基金會、臺灣期貨交易所、SUN流通集團、建輝投資事業等企業團體和民眾，金額從零錢到百萬元都有，展現台灣人慈悲善良的精神與溫暖人情味。植物人與長期臥床照顧服務是365天不能間斷，創世基金會呼籲盼大眾一人一力、點滴支持，讓關懷持續不止，社會充滿善與愛的循環。懇請各界繼續支持。

第36屆寒士吃飽30 送禮到家

撰文、攝影／創世基金會