寒士吃飽30 人安羅東站圍爐禦寒

昨（二十）日為二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，為讓寒士在最冷的節氣吃得飽、撐得住，人安基金會羅東站昨（二十）日在服務據點舉辦「圍爐禦寒」活動，準備「寒士吃飽30」七道年菜，由曾為餐廳主廚，有四十年掌廚經驗的寒士阿和師，發揮職人精神將年菜加工烹調，讓寒士提早感受圍爐的溫度，一道道熱食暖了身體，也暖了心。

「大寒」象徵一年中最寒冷的時節。根據氣象預報指出，此時大陸冷氣團南下，將連續四天急凍降溫，對露宿街頭的無家者而言，低溫不只是寒冷，更是生命威脅。

俗云「大寒不寒，人馬不安」，意指若未見嚴寒，將影響來年民生。人間萬物，必定歷經風雪，才能一吐芬芳，而寒氣之逆極，亦是迎來轉運契機，冬去春來，希望將至之兆。在此家家戶戶備年貨迎新春之時，有人滿佈滄桑心中許下的新年願望，是一句最卑微沉重的心聲「我要活下去。」

人安「寒士吃飽30」活動，今年已是第三十六屆，這個有大愛的社會關懷運動，目前僅達四成，仍有超過半數經費亟需社會大眾共同支持。人安基金會誠摯呼籲社會大眾伸出援手，防飢年禮八00元／份，提供寒士年節溫飽；應急紅包六00元／份，成為寒士生存危機的救命支持；邀您捐助十份一萬四千元，好人一世平安。