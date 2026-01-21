寒士吃飽30 經費缺3成

創世基金會辦理第卅六屆「寒士吃飽30」送禮到家，活動倒數二週經費尚缺三成，疾呼各界在寒冬中伸出援手。 （創世板橋院提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

創世基金會「寒士吃飽三十」送禮到家活動倒數二週，經費尚缺三成，呼籲各界在寒冬中伸出援手。創世板橋院指出，去年天災頻仍，加上通膨，社福捐款進入前所未有的「結凍期」，創世在小額捐款銳減了五萬多筆；即便進入年底節稅與捐款高峰期，上門捐助依舊門可羅雀，平均捐款金額也大幅縮水。

創世與華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽三十」活動邁入第三十六年，今年準備七道可即時加熱的年菜，並搭配一份應急紅包，預計二月二日起分送至全台約一萬四千名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及待拉單親媽媽手中。

活動進入倒數兩週，經費募集僅達七成，尚有三成缺口，期盼社會各界企業用愛加溫，認助一份年禮八百元、應急紅包六百元，為孤苦的弱勢家庭點亮年節的希望。劃撥帳號：一九一三九０六四，戶名：創世基金會（註：吃飽小組），或愛心專線：（０二）八九六六四三０六分機九吃飽小組。