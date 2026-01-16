「寒士吃飽30—送禮到家」愛心結凍 倒數不到3週經費仍缺3成





寒流未歇，創世基金會深刻感受到社會的愛心結凍，距離即將舉辦的第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」活動只剩不到3週，創世台南院經費尚缺3成，疾呼各界在寒冬中伸出援手，別讓弱勢家庭的年夜飯落空。

去年天災頻仍，加上通膨，社福捐款進入前所未有的「結凍期」，創世在小額捐款銳減了5萬多筆，即便進入年底節稅與捐款高峰期，上門捐助依舊門可羅雀，平均金額也大幅縮水。不少捐款者表示：「物價不斷上漲，荷包變薄，只能先顧好自己。」讓第一線的工作人員不禁感慨：「冷的不是天氣，是心裡。」目前「寒士吃飽30」活動僅達6成，許多弱勢朋友引頸期盼的年夜飯仍無著落。

創世與華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」活動已邁入第36年，今年準備7道可即時加熱的年節佳餚，包含：開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香與精選豬肉鬆，並搭配一份應急紅包，將於2月2日起，親送至全台14,000名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及待拉單親媽媽手中，讓弱勢也能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。

活動進入最後倒數，期盼社會各界用愛加溫。若行有餘力，省下一頓大餐、撥出一小部分年終獎金，或多人合捐，認助一份年禮800元、應急紅包600元，就能為孤苦的弱勢家庭點亮年節的希望。劃撥帳號：31295850戶名：創世基金會(註：吃飽小組)，愛心專線：(06)260-1655分機9吃飽小組。

