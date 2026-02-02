「寒士吃飽30—送禮到家」登場 傳遞年節溫暖與社會關懷
農曆春節人人溫馨團聚，但對老弱孤苦的清寒植物人家庭、寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩，春節卻更顯漫長艱苦；創世、華山、人安策略聯盟關懷殘、老、窮，辦理第36屆「寒士吃飽30」送禮到家活動，於2月2日集結善心馬力全開、送愛全台。創世同仁以及義工夥伴們，齊心將年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。
連續辦理36年的「寒士吃飽30」活動，2日至13日同步於台澎金馬22個縣市，動員約2,000位同仁與義工，將年禮送到1萬4千多位服務對象手中，內有7道年節佳餚包含：御品佛跳牆、開運好食雞、琥珀獅子頭、福滿秋刀魚、古早香芋飯、精選豬肉鬆、椒鹽素拚香。即食加熱菜餚帶來濃濃的年節暖意，並送上600元祝福紅包，希望在農曆年前帶給弱勢朋友們一份被記得的溫暖，讓身處黑暗及漫長照顧的家庭，多一份向前邁進的力量。
讓愛不中斷，陪伴弱勢家庭走過漫長照顧路。植物人與長期臥床照顧服務是365天不能間斷，創世基金會呼籲盼大眾一人一力、點滴支持，讓關懷持續不止，社會充滿善與愛的循環。請各界繼續支持，愛心專線：（03）523-1137。
更多新聞推薦
其他人也在看
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。
媽祖同意了 白沙屯媽祖擲筊決定4/13南下進香全程八天七夜
苗栗白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步南下雲林北港朝天宮進香，去年報名香燈腳人數逼近33萬人再創歷史新高。拱天宮今天（2日）下午1點依古禮進行擲筊，現場全程直播吸引上萬信眾收看，最後擲筊結果訂於4月13日出
勞動基金大進補！新制勞退2025年大賺7469億元再創新高 勞工平均分紅近5.9萬元
受惠台股驚驚漲，勞動基金也繳出亮眼表現。勞動基金運用局今（2）日公布2025年12月勞動基金績效，單月大賺1,415億元；全年收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，整體勞動基金規模為7兆7,925億元。其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高，若以目前參與收益分配的有效帳戶1272萬戶計算，每位勞工平均可分紅約5.87萬元。
愛車停信義區停車場竟遭陌生人攀爬 車頂凹陷
北市一名男子，日前上班時把車停在信義區某地下停車場，沒想到要牽車時，驚見車身有掌痕和鞋印，抬頭一看不得了，車頂凹陷變形，事後報警並調閱監視器，竟然發現是陌生人所為。 #信義區 #停車場 #車頂凹陷 #監視器
飲料店留負評…女店長撂人把顧客打到滿頭包！雙方當街追打 場面超火爆
台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件，分別為2男2女共4人，毆打1名男子，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。警方獲報到場處理，得知受害人曾在女主嫌的飲料店留下網路負評，雙方約談判竟演變成衝突，警詢後，將涉案人依罪聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送偵辦。
最新／抓到了！假冒員警搶銀樓狂敲老闆娘 桃園男土城落網
即時中心／綜合報導桃園一名男子日前身穿警用雨衣、頭戴全罩安全帽進入一家銀樓與老闆娘攀談，突然拿出預備好的塑膠榔頭往老闆娘一陣狂敲，導致對方頭破血流，手臂還有多處骨折。嫌犯未搶到任何財物就逃逸，經警方追緝後，嫌犯今（31）日已於新北市土城落網。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／抓到了！假冒員警搶銀樓狂敲老闆娘 桃園男土城落網 更多民視新聞報導屏東動防所藏惡狼！ 課長性侵女同事遭檢方求刑10年吳思瑤挖10年前舊文打臉！白助藍黨產解凍 黃國昌竟嗆：有全部恢復嗎？聯合國催193國繳會費！美國拖欠最嚴重 秘書長：2026年7月恐財政崩潰
勞動基金去年大賺1兆1177億 新制勞工平均分紅5.78萬
勞動基金114年投資表現亮眼，全年獲利新台幣1兆1177億元，也是連續兩年收益數破兆元。其中，新制勞退收益數為7469億元，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。
違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導惱羞成怒，竟然掏出西瓜刀恐嚇！新北市三重區徐匯中學一帶，昨天（週日）晚上11點多，一名男子騎車右轉時，忘了打方向燈，後方騎士險些撞上，按喇叭提醒，沒想到這一名男子惱羞成怒，趁員警到場前，衝回家拿西瓜刀，回到現場要跟駕駛理論！目擊民眾，看到他拿著西瓜刀追人，嚇了一大跳！深夜大馬路上，一名穿著雨衣的男子，手持超長西瓜刀，一邊揮舞，一邊向對方叫囂！過沒多久，他更朝後方跑了過去！男子東張西望繼續找人！監視器捕捉到，他在找的，就是這對情侶！情侶檔嚇壞，在馬路上死命狂奔！警方獲報趕到現場。員警vs.失控男子：「你先站旁邊站旁邊，怎樣不是很兇，過來啊，剛剛不是很兇。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）持西瓜刀的男子，見到員警到場，還是相當囂張！大吵大鬧，還持續對在一旁的情侶檔叫囂！民視記者馬聖傑：「持刀的男子，就是因為在這個路口，右轉的時候沒打方向燈，他不滿被後方騎士叭了一聲，因此他心生不滿，直接衝回家拿西瓜刀出來。」遭追女子：「他騎車要右轉，然後完全沒有打方向燈，差點撞到我男朋友，男朋友就按他喇叭他就自摔，等警察的過程他又突然消失，看到他手上拿一支，大概有60公分的大刀，然後我們兩個一看到直接往後逃。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）糾紛發生在新北市三重區，徐匯中學附近，週日晚上11點多，畫面中拍到，這喇叭聲一按，讓32歲的龔姓男子，嚇到自摔犁田！他心生不滿，跑回家拿了西瓜刀、鐵棍，回到現場要釘孤支。遭追女子：「整個很莫名其妙，上一個路口，就已經有發現他怪怪的，就是突然暴衝，然後騎得很可怕。」被喇叭聲嚇到自摔，惱羞成怒掏西瓜刀，這下場就是被依恐嚇罪法辦。原文出處：違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人 更多民視新聞報導她拍片影射「暗S高市」！網怒轟：別敗壞台灣名聲快訊／台南男陳屍住處「胸口明顯槍傷」 警急追查柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議
黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31日）晚間在台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦AI供應鏈「兆元宴」，未料該餐廳...
快訊／校園內砰一聲！7旬婦北市「某大學」墜樓 倒臥地面送醫搶救
墜樓意外！台北市汀州路四段某大學，一名年約70歲的婦人從校園內高處墜落，消防局獲報後到場，立即將傷者被送往醫院搶救。警方同時封鎖現場，並調閱監視器畫面，釐清事發經過。
北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫
台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。
起火原因出爐！光復南路大樓惡火釀2死 警消初判電線打結走火
台北市大安區驚傳火警，昨天晚間8時許，光復南路一棟大樓10樓竄出火煙，住戶見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，隨即佈水線進行灌救，火勢在30分鐘後順利撲滅，但警消搜索火場時發現，邱男及許女倒臥浴室，兩人皆無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治；1日火調人員與鑑識人員重回現場勘驗，初步研判是電線打結起火釀禍，與先前發現的卡式瓦斯爐並無關係。
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。
黑尾鷗纏繞釣線.保麗龍影響行動 鳥友盼救援
台東縣 / 綜合報導 最近有民眾在台東卑南溪口拍攝到一隻黑尾鷗，身體疑似被釣線及保麗龍緊緊纏住，影響牠的正常行動。對此，鳥友們非常不捨，也觀察到這隻黑尾鷗，大部分時間都是形單影隻站在溪口內側，偶爾試圖要跟同伴群飛，因為身上異物干擾，起飛一下子就降落，已經影響到飛行及覓食能力。希望相關單位救援，避免憾事發生。 原始連結
撞人還爆打老夫妻！高雄資工男大生「神手鎖喉」制伏惡男 網讚爆：真英雄
高雄市環保局55歲馬姓清潔隊員，上個月30日騎乘電動單車逆向行駛行人專用區，撞到一對老夫妻，不僅沒道歉更動手打人。一名放寒假的21歲簡姓男大生路見不平，冒著被毆傷的風險，挺身以「鎖喉」手勢將馬男壓制在地，支撐近10分鐘直到警方趕抵現場，依現行犯將馬男逮捕。高市環保局祭出重懲，除即刻暫停其勤務執行，並將全案移送職工考核會議處。
3媽同框! 山邊媽.旱溪媽.大庄媽合體逛大慶夜市
中部中心／綜合報導苗栗後龍山邊媽祖，百年來首度贊境台中市區，在樂成宮停駕7天後，即將返回苗栗，上週攜手旱溪媽祖、大庄媽祖，一同現身旱溪夜市，相隔1個周，三位媽祖再次同框合體，一起到南區逛大慶夜市，現場有民眾意外發現媽祖鑾轎就在身邊，開心直呼，比中頭獎還開心！整條路被人潮塞得滿滿滿，民眾一邊拿著手機紀錄，一邊倒退，三位媽祖，起駕出發，逛夜市囉！三媽同框! 山邊媽.旱溪媽.大庄媽合體逛大慶夜市（圖／民視新聞）鑾轎隊伍在夜市來回穿梭，逛了一攤又一攤，三位媽祖同框逛夜市，場面實在難得一見，逛夜市的民眾，也自動靠向兩側，讓媽祖鑾轎通行，不過除了逛夜市，媽祖娘娘，也不忘替民眾賜福。苗栗後龍山邊媽祖，24日和姊妹淘，東區樂成宮旱溪媽祖及梧棲浩天宮大庄媽，剛逛過旱溪夜市，似乎是意猶未盡，時隔一周，3位媽祖娘娘再度同框，來到大慶夜市繞境賜福，不過當要從樂成宮出發前，還發生了小插曲。小插曲! 山邊媽不搭車前往夜市 山邊媽祖改 徒步抵大慶夜市（圖／翻攝畫面）山邊媽祖宮董事長雙手合十，向媽祖詢問，要不要搭車去逛夜市，車輛也都已經準備好，要搭隨時可以搭，不過董事長確認了好多次，媽祖不搭就是不搭，一群人徒步1個多小時，終於抵達大慶夜市。3位媽祖同框逛夜市，畫面難得，也讓民眾近距離感受到，媽祖們的庇佑。原文出處：三媽同框！山邊媽、旱溪媽、大庄媽 合體逛大慶夜市 更多民視新聞報導時尚山邊媽祖來了!台中市區贊境賜福 民眾搶鑽轎腳山邊媽祖神轎突臨停3分鐘 楊瓊瓔聽到「這一句」嗨了賴清德、蕭美琴異口同聲 分享防災避難片都喊「這4字」
愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導汽車停在台北市信義區的地下停車場，莫名其妙遭到破壞！車主要去開車時，發現車頂凹陷，調閱監視器查看，原來有一名男子爬到他的車頂，又踩又踏，導致多處凹陷毀損，這讓車主相當氣憤，立刻報警，初估車損大概5萬元。男子穿著全身黑，在停車場內鬼鬼祟祟，看看四周都沒人，立刻鎖定眼前這輛白色ＢＭＷ。瞬間化身蜘蛛人，爬到車頂上，接著站起來，又踩又踏，但其實這輛車根本不是他的，犯案完，男子立刻拍拍屁股走人，真正的車主一來，簡直快氣炸。愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損。（圖／民視新聞）事發就在台北信義區廣場的地下停車場，車主上個月16號清晨4點多，發現愛車遭破壞，立刻報警，初估車損大概5萬元，至於停車場則表示，場內只供停車，沒有負保管責任。愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損。（圖／民視新聞）車主在信義區附近上班，因此都會把車子停這裡，萬萬沒想到，停了一年多，頭一回發生這種事，直呼真的不敢停在這了。原文出處：愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損 更多民視新聞報導柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議北市死亡車禍！腳踏車慘遭水泥車捲車底 女騎士遭輾身亡中壢警匪追逐爆槍響！嫌犯拒檢衝撞 警連轟12槍仍在逃