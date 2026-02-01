寒士排隊等吃飽 經費還缺3成

人安基金會邀請藝人白白（白馨儒）前往基隆平安站擔任愛心大使。（人安基金會提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

農曆新年將至，人安基金會年度關懷行動「寒士吃飽三十」正式展開登記作業，基隆平安站近日出現寒士排隊報名的景象，顯見年節關懷需求迫切。人安基金會指出，基隆地區預計發放三百份年禮，目前經費尚缺約三成，冀盼社會各界踴躍伸出援手，協助弱勢族群安心過年。

二０二六年即將迎來馬年，「寒士吃飽三十」活動也邁入第三十六年，象徵寒士在艱困環境中展現的堅毅精神，承載著過往的辛勞，也馱著對未來的希望。人安基金會長期透過年節關懷行動，陪伴街友、寒士、單親媽媽及清寒學子走過生命中的低谷，成為他們重要的支持力量。

為替活動宣傳並傳遞溫暖祝福，人安基金會邀請藝人白白（白馨儒）前往基隆平安站擔任愛心大使，親自向到場寒士介紹愛心年禮內容。年禮共包含七道應景佳餚，分別為古早香芋飯、椒鹽素拚香、福運秋刀魚、御品佛跳牆、琥珀獅子頭、開運好食雞及精選豬肉鬆，菜色豐富且寓意吉祥，期盼讓寒士們在年節期間也能感受團圓與祝福。

人安基金會基隆平安站表示，「寒士吃飽三十」不僅是一份餐食，更是一份被社會記得的關懷。目前活動經費仍短缺約三成，隨著農曆年逼近，募款時程相當緊迫。基金會呼籲社會大眾共同響應，每捐助一份愛心年禮金額為八百元，另有應急紅包每份六百元，每位受關懷對象合計一千四百元，盼集結眾人力量，陪伴寒士迎向溫暖新年。相關愛心捐贈可洽專線（０二）二四二七-三三二三。