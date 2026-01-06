▲寒夜不放棄，竹山警靠這招成功尋回走失長者。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】近日寒流來襲，氣溫驟降，夜間低溫對長者安全構成嚴峻考驗。日前竹山警察分局接獲報案，一名75歲男性長者於當日下午5時許獨自外出散步後未返家，直到夜幕低垂仍音訊全無，家屬憂心其安危，隨即向警方請求協尋。

▲寒夜不放棄，竹山警靠這招成功尋回走失長者。

竹山分局獲報後高度重視，立即由竹山派出所及延平派出所啟動緊急協尋機制，調派警力展開搜尋行動。員警首先自長者離家地點沿線調閱路口監視器畫面，並結合巡邏警力，以地毯式方式擴大搜尋範圍。經分析影像發現，該名長者外出時僅身著單薄衣物，且未攜帶手機，在寒夜中失聯，增加搜尋難度，也讓搜救人員更加憂心其安危。

廣告 廣告

▲寒夜不放棄，竹山警靠這招成功尋回走失長者。

搜尋行動一路持續至深夜近凌晨，竹山派出所員警、竹山消防分隊與熱心民眾不畏寒風低溫，仍把握黃金救援時間，分頭騎乘機車深入長者住處周邊的鄉間小道與農路仔細搜尋。期間，服務年資僅一年的竹山派出所警員陳志斌，憑藉平日勤跑轄區所累積的經驗與敏銳直覺，騎車進入一條平時少有人車行走的農用道路時，發現前方路面有一人影俯臥。陳員立即上前查看，確認正是眾人苦尋多時的走失長者。

經初步檢視，長者意識清楚，身體無明顯外傷，但因夜間低溫恐有失溫風險。陳志斌不顧自身受寒，立即脫下警用雨衣外套為長者披上保暖，並通報其他搜救人員到場支援。隨後由救護人員進行初步檢傷，並將長者送往醫院進一步觀察治療。長者親屬對警方在寒夜中視民如親、全力投入協尋並及時伸出援手的積極作為，表達萬分感謝。

竹山警察分局提醒，隨著年齡增長，長者迷途走失的風險相對提高，家屬應加強相關照護措施，例如配戴定位裝置、建立規律作息及改善居家安全環境，以降低意外發生的可能。若照顧者需要休息或協助，可撥打1966長照服務專線，申請喘息服務，由專業人員協助照護，攜手共同守護長者的生命安全。