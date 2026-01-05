寒夜不放棄 竹山警靠這招成功尋回走失長者

警消民眾不放棄終於尋獲長者。（竹山分局提供）





近日寒流來襲，氣溫驟降，家中有長輩應多加注意盡量不要單獨外出以免發生意外。南投縣警局竹山警察分局日前接獲報案，一名75歲男性長者於傍晚5時許，獨自自住家外出散步，夜幕低垂後仍未返家，家屬憂心其安危，隨即向警方報案請求協尋。

竹山派出所及延平派出所員警獲報後，立即展開搜尋行動，自長者離家地點沿線調閱路口監視器畫面，並結合巡邏警力，以地毯式方式擴大搜尋範圍。經查監視器影像發現，該名長者外出時僅身著單薄衣物，且未攜帶手機，增加搜尋難度，行蹤難以精準掌握。

搜救行動持續至深夜近凌晨，派出所員警、竹山消防分隊與熱心民眾仍不放棄任何希望，把握黃金救援時間，不畏寒風低溫，各自騎乘機車穿梭於長者住處周邊的鄉間小道進行搜尋。

竹山派出所警員陳志斌雖服務剛滿一年，卻憑著從警一年所學經驗與敏銳直覺，騎車進入一條平時少有人車行走的農用道路，不久果然發現前方有一人影俯臥於路面，上前查看後，確認正是眾人苦尋多時的走失長者。

經初步檢視，長者意識清楚，身體無明顯外傷。陳員不顧低溫風寒，立即脫下身上的警用雨衣外套為長者披上保暖，並通報其他搜救人員到場支援，隨後由救護人員進行初步檢傷，並將長者送往醫院進一步觀察治療。長者親屬對警方視民如親、即刻伸出援手的積極作為，表達萬分感謝。

竹山警分局呼籲，長者隨年齡增長，發生迷途走失的風險提高，家屬應加強照護措施，例如配戴定位裝置、建立規律作息及改善居家安全環境。若照顧者需要休息或協助，可撥打1966長照服務專線，申請喘息服務，由專業人員協助照護，共同守護長者安全。

