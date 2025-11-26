寒夜中助失智翁返家 竹東警2小時內速尋迷失長者

竹東警二小時內速尋迷失長者，寒夜中幫助失智翁返家，讓家屬好感恩。（竹東警分局提供）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣竹東警分局寶山分駐所日前接獲民眾報案稱其家中鍾姓長者於外出後遲未返家，因老翁身患重症且有失智情況，遂急奔警局尋求協助，警方成功於二小時內成功尋獲失智老翁，助其返家。

竹東警分局表示，寶山分駐所接獲報案後，隨即調閱車牌辨識系統及擴大調閱監視器畫面，發現鍾姓老翁最後騎乘機車往新竹市中華路南下方向行駛，遂立即通報新竹市警察局，並立馬派員駕駛巡邏車前往新竹市區擴大尋找。

竹東警分局說，協尋期間，警方接獲香山派出所轉報，於牛埔南路附近發現一名疑似迷失的老翁，惟該名老翁因失智無法清楚表達身分，也未攜帶證件。寶山分駐所員警立即趕往香山派出所，經比對確認後，證實該名老翁即為失聯的鍾姓老翁，遂聯繫家屬並將老翁帶返所休息，提供麵包及飲水供其補充體力，家屬對警方迅速尋獲家人深表感激，並肯定警方在寒夜中積極協助的精神與效率。

竹東警分局呼籲，家中若有失智易走失的長輩，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，並提醒外出記得配帶證件或失智手環，或在衣物標示姓名和聯絡電話，俾利辨認身分。