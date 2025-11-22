寒夜暖心搜索 警憑毅力尋獲失蹤長者

竹北警分局六家派出所員警鍥而不捨搜尋，成功尋獲迷途長者。





八旬老翁失聯近八小時，家屬焦急萬分。在夜色籠罩與廣大田地中，竹北警分局六家派出所員警鍥而不捨的搜尋步伐，最終成功尋獲迷途長者，避免憾事發生，展現警方守護市民的執著。

據了解，老翁於當日14時許未告知家人便離家外出，家屬在聯繫未果後，立即透過手機定位查找。從下午 15 時至 19 時許，定位訊號顯示老翁一直停留在距離住家約1.4公里處的嘉興路 394 巷附近。然而，家屬趕赴現場尋找卻毫無所獲。由於老翁患有失智症及其他慢性疾病，長時間未進食、未服藥恐有生命危險，家屬只能心急如焚地向警方求助。

六家派出所接獲報案後，立即組成搜尋小組，前往老翁手機的最後定位點展開地毯式搜查。該區域多為大片農田，夜間視線不良，搜救工作困難重重。警方研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，遂擴大搜尋範圍，逐步向外推進。

夜色愈深，氣溫不斷下降，員警不因艱難環境退縮，仍持續在漆黑的田間摸索，仔細搜尋每一處可能的落腳點。終於在22時許，警方於距離最初定位點數百公尺外的田地中，發現了倒臥在地、全身濕冷且意識模糊的老翁。

員警見狀立即上前檢查，發現老翁已因低溫及體力耗盡無法自行站立，手腳冰冷、語言能力亦顯遲緩。擔心其生命安全，警方第一時間通報119，並立刻以身體熱源替老翁取暖，穩定其狀況。救護人員到場後初步評估老翁雖無立即生命危險，但急需送醫休養，家屬也隨即趕至現場協助後續處理。



