寒夜溫情 八旬翁山區迷途顯無助 士林警遞熱便當 細察手鍊助返家

圖說：發言人臺北市士林分局永福派出所長王凱弘。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局永福派出所警員謝仲壹，日前深夜接獲通報，仰德大道山區有一名長者徘徊。謝員趕抵現場，見一名白眉長鬚的八旬老翁獨自佇立於民宅前，神情恍惚且口中喃喃自語，不時焦慮地撫摸肚子，狀似久未進食。

由於入夜後山區氣溫驟降，謝員擔心老翁受凍體力不支，趕緊將他帶回派出所第一時間遞上熱騰騰的便當。看著老翁在派出所一角低頭用餐、情緒逐漸穩定，謝員細心機警地觀察老翁隨身物品，隨後在老翁手腕處發現一只「愛心手鍊」。謝員即根據手鍊資訊，在系統中反覆比對各項資料，最終成功確認老翁居住在山下街區。

家屬接獲通知心急如焚地趕到派出所，一進門見到老翁安然無恙、正溫暖地吃著便當，緊繃的情緒瞬間化為感動的淚水。家屬激動表示，林翁因失智症趁家人不注意獨自外出，全家已焦急尋找多時，萬分感謝警方在寒冬深夜伸出援手。這份及時的「便當情」與細心的守護，不僅填飽了長者的肚子，更深深溫暖了家屬的心。

士林分局呼籲： 家中若有易走失長者，應注意其活動範圍並予以佩戴愛心手鍊或GPS定位配件，亦可至各分局偵查隊申請指紋建檔。多一分預防，便能讓迷途的長輩在第一時間找到回家的路。