寒夜裡想起誰？汐止志工關懷街友

北台灣最近這幾天，又有冷氣團來襲，天氣溼冷、溫度低，新北汐止區的慈濟志工，帶著禦寒物資到火車站去關懷慰訪街友。

一個個綠色的環保袋，裝得滿滿鼓鼓的，這是汐止慈濟志工去夜訪街友，要送給他們的禦寒用品。

「(環保袋裡有)外套、衛生衣、圍巾、襪子、帽子。」

一月的北台灣，接連的幾波冷氣團來襲，慈濟志工擔心露宿街頭的街友沒有足夠的保暖物品，趕緊到火車站去慰訪他們。

慈濟志工 與 街友：「身體要照顧好 (謝謝)， 襪子穿上，襪子穿上。」

廣告 廣告

慈濟志工 與 街友：「你這樣蓋會暖和嗎，這樣會冷吧，這兩天(較冷)，這樣不會暖，我們再給你一件外套好嗎，外套給你，你才方便替換好嗎 (好啊)。」

年輕力壯的孫先生，做清潔工，有一分穩定收入，但他還是選擇住在街上，只因這分孝心。

慈濟志工 鍾偉麗：「他的媽媽住在養老院，一個月的費用大概要三萬五左右 ，所以他捨不得去租房子住，因為他要省那個錢(房租)，來付媽媽這筆錢。」

60歲的蘇先生，不良於行靠輪椅代步，唯一一條禦寒的棉被也遺失了，志工心疼他的處境，幫他圍上圍巾、戴上毛帽，也把身上能送他的都給了他。

慈濟志工 甘國華：「我就摸他的手，他的手真的，我們自己的手熱熱的，我們一摸就知道，他的手很冷，(看了)真的感觸良多。」

慈濟志工 鍾偉麗：「因為他腳受傷，感覺好像快要蜂窩性組織炎，然後他身上就是味道很重，就覺得很不捨，然後他又感冒，所以我們剛剛就是，憶眉師姊把她身上那個，新的保溫杯就給他。」

流浪街頭的街友，每個人都有一段辛酸的故事，慈濟志工對他們的關懷，不只是幫他們禦寒，更要用尊重與陪伴，點亮他們重新站起來的可能。

更多 大愛新聞 報導：

0129歷史今天 台中達宏法師參訪靜思精舍

今晚明晨仍偏冷 各地低溫12至16℃

