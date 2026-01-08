寒夜迷途步履蹦 斗六警化身明燈護送長者回家

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六警分局莿桐分駐所員警洪鈺宗、黃子浩日前執行巡邏勤務時，接獲熱心民眾通報，指稱田間小路旁有一名年長男子獨自行走，神情徬徨，疑似迷失方向，夜色昏暗且天氣微涼，民眾擔心其安危，立即請警方到場協助。

警方迅速趕抵現場，發現林姓老翁站立於偏僻小路旁，步伐不穩、神情疲憊，對周遭環境顯得陌生，精神狀況不佳。員警隨即上前關懷，輕聲安撫情緒，並提供飲水協助其稍作休息，耐心陪伴老翁穩定情緒。

經細心詢問並查證身分資料後，警方確認老翁住處。考量其年事已高且行動不便，若自行返家恐有危險，員警遂決定以巡邏車護送返家，確保安全無虞。抵達住處後，老翁順利進入家門，情緒明顯放鬆，並頻頻向警方表達感謝，對於警方在寒夜中的即時協助深表感動。

斗六分局表示，警方將持續秉持為民服務精神，守護民眾生命與安全，也呼籲家中若有年長或精神狀況不佳的長輩，應多加留意其行蹤，必要時可配戴聯絡資訊或定位設備，以降低走失風險。

斗六分局提醒，隨著高齡化社會來臨，長者走失案件時有所聞，警方除積極即時協助外，更需要家屬共同防範。建議可讓長輩隨身攜帶聯絡資訊，或配戴定位裝置，一旦發生迷途狀況，能即時聯繫、迅速返家。警方也將持續以耐心與關懷，守護每一位需要幫助的民眾，讓回家的路不再孤單。