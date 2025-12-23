寒夜迷途「失智翁」街頭招手求助 大同分局即時伸援助平安返家

【警政時報 戴昱弘／台北報導】寒流來襲、夜間氣溫驟降，臺北市大同區日前發生一起失智長者迷途事件。大同分局重慶北路派出所警員謝尚峰、蕭志成，日前擔服巡邏勤務，行經承德路與敦煌路口巡簽時，發現一名白髮老翁在路旁不斷招手求助，神情徬徨，警方立即停車上前關心。

警方發現該名老翁疑似失智，除能說出姓名外，對住處及聯絡方式皆無法清楚表達，身上亦未配戴防走失手環或相關證件。經警方耐心查詢警政系統比對資料後，確認劉姓老翁（男，53年次）為士林區所通報之失蹤人口，因失智獨自外出後迷失方向，無法自行返家。

員警護送劉姓老翁返所休息。（圖／記者 戴昱弘翻攝）

當時深夜寒風刺骨，老翁衣著單薄、身體顫抖，警方考量其安全與健康狀況，立即將其帶返派出所內休息，提供溫水保暖，並聯繫家屬前來接回，成功協助老翁平安返家，家屬對警方的即時協助與細心照護深表感謝。

大同分局重慶北路派出所警員謝尚峰(左)、蕭志成(右)。（圖／記者 戴昱弘翻攝）

大同分局呼籲，家中若有年邁或失智長者，應多加留意其行蹤，避免單獨外出，並可協助配戴印有聯絡方式的防走失手環、飾品或隨身攜帶聯絡資訊。另也提醒民眾，若發現疑似迷途或走失長者，可主動關心並協助撥打110，或陪同前往鄰近派出所求助，共同守護長者安全。

