寒夜飆車偷金條 韓國女星拍片想「多脫一點」遭導演制止

全鐘瑞坦言一拿到《末路雙嬌》劇本就深陷其中，讓直覺告訴她「非演不可」。（采昌提供）

犯罪電影《末路雙嬌》由韓韶禧、全鐘瑞主演，兩人在片中有多場高難度的表演，其中一場「挖掘墳墓」的戲，更是她們人生首度拿鏟子挖土，讓全鐘瑞至今難忘。因全片幾乎都在夜間拍攝，她苦笑說：「拍攝時天氣很冷，吃飯又會想睡覺，所以幾乎連飯都沒能好好吃。」

全鐘瑞在片中飾演以出色駕駛技術維生的「道敬」，站在人生懸崖邊緣，不惜偷走黑錢與金條，並與韓韶禧飾演的「美善」一路狂奔，惹來殺身之禍。儘管拍攝過程艱辛，全鐘瑞大讚韓韶禧在片場展現的專業態度，成為她的最大支撐，讓她感到自己並非單打獨鬥，而是有人並肩同行。

全鐘瑞剖析自己的角色：「我希望角色表面上看起來很剽悍，其實內在像玻璃珠一樣脆弱，不知道會往哪裡彈、彷彿隨時會破碎。」她說：「我認為本片蘊含一種原始的真誠與年輕氣勢，對商業電影相對保守的部分，也希望透過角色變得更大膽一些。我曾想過『如果我能成為這部電影的武器就好了』，在這樣的方向下，某次我在現場主動說『這個場面我可以再多脫一點衣服』，結果導演反而說『不行，請穿好』。因為導演是演員出身，總是站在演員角度給予指導，甚至會親自演出示範。」

片中許多艱苦場面與追逐戲，甚至還要拿鏟子挖墳墓的場面，全鐘瑞說道：「當初看劇本，其實動作場面並不多，但真正開始拍攝後，才發現需要大量使用身體，動作團隊也經常到場支援。」

《末路雙嬌》描述華麗冰冷的都市裡，美善（韓韶禧飾演）白天是花店老闆，夜晚則化身為聲色場所的王牌。她原以為能邁向平凡又穩定的生活，卻因為一場詐騙全數崩塌。走投無路的她，與同居如家人般親密的道敬（全鐘瑞飾演）做出命運性的選擇。她們制定計畫，試圖從賭王（金聖喆飾演）那裡竊取非法所得，藉此改變自己的人生，讓兩人捲入無法回頭的危險漩渦。該片將在1月30日於台灣上映，相關訊息請參考官方臉書粉絲團 https://www.facebook.com/ccasiaworld 與Instagram專頁 https://www.instagram.com/caichang_film 及Threads專頁 https://www.threads.com/@caichang_film 查詢。

