寒天送暖活動婦人路倒 童小芸施以CPR救回一命

宇慶文教基金會“寒天送暖孝親感恩”活動，北區社會課長陳雅湘(中 )致贈董事長鄭光吉感謝狀。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文／台南報導

財團法人宇慶文化教育基金會創辦人鄭光吉緬懷父親「鳥博士」鄭瀛洲一生與人為善、樂善好施精神，每年都在春節前舉辦「寒冬送暖、孝親感恩」活動，第二十二屆活動於今天上午在基金會舉行，活動現場一位張姓婦人當場昏厥倒地，已無脈博，幸好在場幫忙的立法委員謝龍介執行長童小芸受過「防災士」訓練，現場馬上施以 CPR，救回婦人一條性命。

宇慶文化教育基金會創立於一九九六年，係董事長鄭光吉紀念父親鄭瀛洲所創，每年除日寒冬送暖之外，還常常前往學校贈書，推廣閱讀、關懷弱勢學童，由於本身也熱愛音樂，每年還不定期舉辦各種音樂會，希望以音樂淨化人心。

立委謝龍介服務處執行長童小芸（左）為路倒的張姓婦人做CPR。（記者陳俊文攝）

「寒冬送暖、孝親感恩」活動從民國九十三年迄今已連辦二十二屆，今年合辦單位包括宇慶建設、垣慶建設、秀光幼兒園、宇慶書屋以及宇慶美術館，發放對象為北區一、二款中低收二O八人、永康區安康里四十人、北區永祥里三十人，總計二百七十八人，每人可獲白米、麵條、衛生紙、牙膏、麵酥和麥片等生活物資，價值近千元的民生物資。

今早活動開始之際，一位家住永康安康里的張姓婦人要橫越馬路到機車拿證件時，突感不適，當場在馬路旁昏厥倒地，本身是鄭光吉弟媳的謝龍介執行長童小芸和當地里長侯美惠兩人俱是市府認證的「防災士」，見狀馬上施以急救，本身是護士的童小芸先測其脈博，發現已無脈象，旋即施以CPR，才重按兩下，張婦可能感覺疼痛，馬上酥醒。

童小芸是台南市最早拿到「防災士」執照的里長，她指出，人昏倒OCHA時，施以CPR可救回一命，今天早上就是一個活生生的例子，據路倒張姓婦人說，她昨天就感覺頭昏，有可能是血壓過高，加上天氣寒冷，才會造成早上的昏厥。經急救並聯絡其家人，打電話請救護車將她送往平常看診的奇美醫院做進一步檢查。

童小芸呼籲年長的長輩們：冬天清早特別寒冷，起床先不要趕著出門，慢慢適應一下溫度，把衣服穿好穿暖，尤其是最易被忽略的頭部和脖子，要記得戴上帽子、圍上圍巾、喝口熱茶，做好萬全準備再出門無妨。