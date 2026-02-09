寒害？彰化2天內48人緊急送醫「7人命危」

強烈寒流發威，彰化縣自2月7日上午8時至今天（9日）上午8時的48小時內，共78人疑因心肌梗塞等疾病緊急送醫，其中7人到院前已無生命跡象（OHCA），救護人員疲於奔命，發生時間多集中在氣溫驟降時段，情況相當危急。

據查這7名心跳驟停患者年齡介於60歲至83歲之間，最年長者為鹿港鎮83歲婦人，於7日傍晚被家屬發現失去心跳，緊急送醫搶救；最年輕的則是花壇鄉60歲男性。從命危通報時間分析，案件幾乎都發生在午後氣溫開始下滑的時段。

而從昨夜到今晨，彰化縣體感溫度一度降至攝氏4至5度，溪湖鎮一名80歲婦人及秀水鄉一名73歲男性，分別在低溫時刻被家人發現倒臥在地，緊急送醫急救，目前無法確認78起送醫案件是否直接與寒流相關，但醫師強調，儘管白天氣溫將逐漸回升，凌晨至清晨時分氣溫仍偏低，體感溫度甚至可能降至10度以下，溫差變化劇烈。

醫師建議民眾應特別留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現不適應立即就醫，切勿延誤。具體保暖建議包括：在床邊預備外套，起床時即可立刻穿上；起床後飲用溫開水；外出時配戴帽子、圍巾或口罩，騎乘機車更需做好完善防護。此外，冬季運動或晨泳前務必進行充分暖身伸展，避免抽筋或身體不適。

