寒戰營熱血登場 深化學子國防意識
記者范瑜／綜合報導
全民國防教育「寒假戰鬥營」昨日登場，憲兵鐵衛體驗營、新竹基地體驗營、海軍勇士體驗營等3營隊分別在桃園、新竹及高雄同步展開，活動結合實地參訪與實作課程，讓青年學子在寒假期間走進軍事營區，近距離接觸國軍官兵平時訓練與任務內容，不僅提升學員對國防事務的認識，也深化全民國防教育向下扎根成效，帶給學子們兼具教育意義與難忘回憶的寒假體驗。
憲兵、空軍、海軍3營隊齊發 體驗堅實戰力
憲兵鐵衛體驗營昨日在慧敏營區展開，內容包括無人機實作演練、刑鑑器材介紹、編制武器介紹、偵防車搭乘體驗等，透過官兵現場解說及實際操作，學子們得以了解憲兵所肩負的衛戍、刑事鑑定與治安維護任務，進一步認識憲兵部隊在國軍整體防衛體系中的重要角色，並引導學子建立正確國防觀念，強化全民國防共識。
新竹基地體驗營也在空軍第2聯隊熱鬧登場，活動首先安排幻象2000型機單機性能展示，展現戰機優異飛行性能與飛行員精湛操作技巧；隨後進行Striker消防車、車載劍一飛彈系統及偵防車等裝備介紹，使學員對防空武器運用及基地勤務內容有初步認識；亦規劃飛行個裝著裝、手榴彈投擲及模擬機操作等課程，採實作方式引導學員體驗官兵訓練過程，進而了解維繫整體戰力的重要性。
此外，海軍勇士體驗營則以實務與體能挑戰為特色，安排野外求生、索降訓練、無聲武器操作、突擊吊橋體驗，以及AAV7兩棲突擊車搭乘與艦艇參訪等多元項目，學員在官兵指導下，藉寓教於樂的方式，實際學習基礎戰場生存技能與團隊合作精神，並藉由登艦參訪，了解海軍艦艇執行海上巡弋與防衛任務，讓學子深刻體會海軍官兵戍守海疆的辛勞與堅實戰力。
海軍勇士體驗營學員體驗搭乘AAV7兩棲突擊車。（軍聞社記者林庭暉攝）
新竹基地體驗營規劃讓學員認識單位武器裝備。（空軍第2聯隊提供）
憲兵鐵衛體驗營規劃無人機操作體驗。（記者范瑜攝）
