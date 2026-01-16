寒戰營錄取名單出爐 15營隊27日陸續登場

記者謝承宏／綜合報導

國防部昨日公布民國115年全民國防教育「寒假戰鬥營」錄取名單，包含「阿帕契體驗營」等15個營隊，各營隊分別於27日至2月6日登場，並將主動聯繫學員及家長，通知報到時間、注意事項及乘車相關資訊，籲請錄取人員留意。

為推動全民國防教育，國防部規劃拖式2B飛彈、M1A2T戰車、海馬士、阿帕契、黑鷹、傘訓、海軍勇士、戰場抗壓、合理冒險、憲兵鐵衛、國防科學、廣播等12個體驗營，以及空軍新竹、臺南、花蓮、屏東等4個基地體驗營；日前開放報名獲熱烈回響，並於昨日在「全民國防教育網」公布錄取名單，其中空軍花蓮基地體驗營因故取消，今年計15個營隊於27日起陸續展開。

廣告 廣告

值得注意的是，今年特別安排的M1A2T戰車體驗營等3個陸軍新戰力營隊，課程安排包括國軍新型M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統、海馬士多管火箭系統、M1A2T戰車等裝備陳展及介紹，引領學子近距離接觸新式國防軍武，見證建軍備戰成果；營隊錄取名單及相關詳細資訊，民眾可至「全民國防教育網」（網址：https://aode.mnd.gov.tw/）查詢。

國防部公布115年全民國防教育「寒假戰鬥營」錄取名單，戰鬥營將於27日展開。圖為去年「憲兵鐵衛戰鬥營」進行印地安挑戰者重型機車展示。 （本報資料照片）