寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉病故 54年來捐助1,400多萬元給600多位雲嘉南貧困寡母

寒梅社會福利慈善事業基金會創辦人陳楊麗蓉，廿六歲時先生過世，她化悲痛為大愛，五十四年來捐助一千四百餘萬元給六百多位貧困寡母，陳楊麗蓉去年底病故享年九十一歲，曾受助單親媽不捨，和她相處多年的北家扶社工更是難過，準備送她最後一程，地方更期待寒梅繼續撲鼻香，大愛助人行動能持續下去。

被單親媽媽視為「活菩薩」的陳楊麗蓉，平時生活簡樸，身體硬朗，隨著年紀越來越大，近年身體健康大不如前，就醫檢查出罹癌，去年十二月卅日不幸病故，家人正低調為她籌備後事，預定本月九日在新營福園殯儀館舉行告別式。

陳楊麗蓉（左）一個有力擁抱，給單親媽媽支持的力量。

民國二十四年出生於下營的陳楊麗蓉，十八歲透過媒妁之言與陳緄和結婚，定居新營；婚後育有兩名女兒，先生在家族事業木材廠與水泥瓦廠工作，先生病故後，為扶養女兒她進入夫家家族事業工作，後來自行經營水泥瓦工廠。

民國五十三年白河大地震，很多房子都倒了，當時屋瓦需求大，她堅持不漲價，甚至免費提供屋瓦給家貧者重建家園，工廠打出口碑，民國六十六年賽洛瑪颱風重創高雄，她家屋瓦品質好銷到高雄，生意越做越穩。

陳楊麗蓉深知單親媽媽的苦，民國六十一年起，她透過國民黨台南縣黨部婦工組捐款給自強媽媽，後來和當時的台南縣家扶中心結緣，透過家扶推薦，每年持續在先生的忌日捐助單親媽媽，由最初的五千元、二萬元、最高時到三萬五千元。

賴清德（左）總統當台南市長時，曾頒發卓越市民獎給陳楊麗蓉（中）。

民國九十六年並捐款一千萬元成立「寒梅社會福利慈善事業基金會」，希望幫助、鼓勵更多單親寡母。

陳楊麗蓉總以過來人的立場鼓勵單親媽媽們，「擦乾眼淚樂觀勇敢，要相信總有一天，天總會光」，在單親媽媽們心中是一位活菩薩，總會指引她們人生方向。

陳楊麗蓉曾獲選為全國好人好事代表、獲台南市卓越市民獎，在北家扶社工心中，更是一位給人溫暖的長者，不捨她離開。