寒梅報春 士林官邸與志成公園梅花陸續綻放

記者古可絜／臺北報導

隨著寒流來臨，臺北市冬季代表性花卉「梅花」，已悄然綻放。位於士林區的士林官邸公園及志成公園，園內梅樹近期陸續開花，在冷冽空氣中展現清雅姿態，為城市增添一抹靜謐而典雅的冬日景色，吸引不少民眾前往賞梅、拍照。

士林官邸公園園區內種植多株梅樹，分布於玫瑰園及460巷入口處，花色以白梅為主，點綴淡粉花影，花朵或含苞、或盛開，與園區自然景觀相互映襯，展現「寒中綻放」的梅花意象。漫步園區，可感受冬季特有的靜謐氛圍，是民眾散步、賞花與放慢腳步的好去處。

廣告 廣告

鄰近捷運站的志成公園，以江南庭園風格結合開放綠地的設計手法，巧妙配置中國庭園式隔牆，透過牆景層層相映，營造內斂而富層次的景觀空間。近期園內梅花陸續綻放，已進入最佳觀賞期，景致清雅，十分吸引目光。

梅樹沿園區主要動線自然配置，花開時節，枝頭繁花與周邊綠意相互交織，形成豐富且富有層次的景觀畫面，讓民眾可隨行隨賞，輕鬆感受冬季花景之美。園區內綠蔭盎然，並設有小巧水池與環牆曲流，水景與植栽相互呼應，展現典雅細緻的庭園風貌，亦成為鄰里居民日常休憩、散步與親近自然的重要場域。

鄰近捷運站的志成公園，園內梅花陸續綻放。（臺北市政府提供）

隨著寒流來臨，臺北市冬季代表性花卉「梅花」，已悄然綻放。（臺北市政府提供）