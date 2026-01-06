寒氣凜冽！14縣市強風特報亮黃燈 恐颳8級陣風至明晚

中央氣象署今（6）日下午4點27分發布14縣市陸上強風特報，受東北風偏強影響，自6日下午至明（7）日晚上局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的可能性。

中央氣象署今（6）日下午4點27分發布14縣市陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

氣象署在特報中針對新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及澎湖縣等14個縣市發布黃色燈號，民眾在戶外應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片，戶外工作者需注意安全。此外，民眾應加強牢固戶外物品，行車時減速慢行，並留意大眾運輸可能延誤的訊息。

根據氣象署觀測資料，6日下午4點多，澎湖縣望安、湖西、西嶼等地測站已測得平均風力達6級，台南市蘆竹溝、澎湖縣東吉島、七美，以及台東縣綠島等地也測得5級風力。新北市鼻頭角、彰化縣福寶等沿海地區同樣受到強風影響。

