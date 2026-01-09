寒流中捷運守護不缺席 大安暖警助長者平安返家

圖說：臺北市大安分局分局新生南路派出所警員張麗儀、顏禹桀。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】近日氣溫驟降、低溫來襲，大安分局分局新生南路派出所員警日前執行捷運站安全維護巡守勤務時，獲報忠孝新生捷運站內1名老婦獨自徘徊，神情茫然，經員警到場關懷詢問後，研判該名長者疑似失智，無法清楚表達身分及返家方式，大安分局員警隨即展開協助。

考量天氣寒冷，員警先行將長者載返至派出所內休息並協助保暖，同時耐心安撫情緒，隨後透過查證身分，成功聯繫其家屬前來接回。等待期間，員警全程陪伴，確保長者人身安全。家屬到場後見長者平安無恙，對警方即時且細心的協助表達由衷感謝。

大安分局提醒，家中若有失智或高齡長者，建議配戴聯絡資訊或防走失裝置，以利第一時間協助返家。大安分局將持續秉持「視民如親」精神，守護市民安全不分晝夜。