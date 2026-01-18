寒流中送暖不缺席 佛光山走進光復鄉灑淨祈福關懷逾兩千戶

歲末寒冬、年節將近，佛光山17日於花蓮縣光復鄉舉辦2026年「人間有情・佛光有愛—灑淨祈福、寒冬送暖」關懷活動，結合宗教祈福、教育支持與社區陪伴，在新年前夕為地方注入溫暖力量。活動吸引地方仕紳與鄉民約6,000人參與，並於光復商工體育館發放春節祝福禮金及生活物資，嘉惠全鄉2,569戶家庭，讓鄉親在年前感受到實質關懷。

↑圖說：復災民在光復商工體育館內井然有序的排隊領物資，場面溫馨感動。（圖片來源：佛光山提供）

廣告 廣告

此次活動由佛光山寺主辦，國際佛光會中華總會、佛光山慈悲社會福利基金會及佛光山月光寺共同承辦，並獲地方政府、學校、寺廟及多個公益團體與企業響應支持。活動秉持佛光山開山祖師星雲大師「三好、四給」理念，期盼在歷經災後重建的光復鄉，點亮安定人心的溫暖心燈。

活動當日上午自光復鄉保安寺展開，透過誦經祝禱與灑淨祈福儀式，為地方祈願平安吉祥。佛光山慈善院院長依來法師表示，光復鄉去年遭逢水災重創，在社會善心匯聚之下，佛光山選擇於歲末走進社區，以宗教關懷延伸陪伴力量，透過灑淨祈福與互動關懷，為鄉親帶來心靈安定，也勉勵大眾在動盪環境中，以慈悲與善念彼此扶持，共同迎向希望。

↑圖說：佛光山的法師分三條路線，深入光復鄉各村落，沿途灑淨祝福，將平安與祝願送進社區角落。（圖片來源：佛光山提供）

保安寺董事長藍洋感謝各界三個月來的關懷，期盼亡者得以安息，生者持續受到照顧，讓地方早日恢復往日光景。光復鄉鄉代表會主席廖翊鈞則指出，水災對地方衝擊甚鉅，鄉親在重建過程中付出極大努力，感謝佛光山長年深耕地方、以實際行動注入正向能量。依來法師並致贈新春墨寶「和諧共生 馬到成功」，祝福地方新年平安順遂。

典禮中亦頒贈國立光復高級商工、光復國中、西富國小、光復國小、太巴塱國小及大興國小佛光愛心卡與學校購書金。光復高級商工校長陳德明代表致詞時表示，感謝佛光山長期關注教育，支持閱讀環境建構，讓關懷在孩子心中生根，體現「同島一命」的精神。

↑圖說：佛光山的慧柏法師、慧一法師、慧謙法師分三條路線，深入光復鄉各村落，沿途灑淨祝福，將平安與祝願送進社區角落。（圖片來源：佛光山提供）

隨後，由慧柏、慧一及慧謙三位法師分三條路線深入各村落灑淨祝福，沿途不少村民在家門口合掌迎接，場面溫馨。受災鄉民也分享，從災後第一時間的物資援助、慰問與心靈陪伴，到如今全鄉灑淨祈福，佛光山始終未曾缺席，讓大家逐步走出陰霾，重拾安穩生活。

灑淨隊伍最後於光復火車站進行總回向，並邀請原住民祭司總頭目楊德城以阿美族語向祖靈祈福，展現佛教與原住民文化彼此尊重、共同守護地方的精神。楊德城表示，相信在共同承擔與感恩之中，光復鄉將更有力量迎向未來。

更多品觀點報導

日系匠心甜點落腳愛河灣 双胞胎姊妹打造「双蒔」港灣新亮點

港都小店傳承正統味 正宗上海醬鴨隱身高雄巷弄飄香

