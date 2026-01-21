▲寒流中送暖不缺席，南投家扶扶幼委員會攜手社工深入社區關懷弱勢家庭。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】2026年開春寒流接連來襲，氣溫驟降考驗弱勢家庭的生活韌性。南投家扶志工團體「扶幼委員會」發起寒冬送暖物資發放行動，自籌枕頭、乾糧等生活必需物資，由各區區主委親自與一線社工走入社區、探訪扶助家庭，以實際行動關懷弱勢，為寒冬注入溫暖力量。

▲寒流中送暖不缺席，南投家扶扶幼委員會攜手社工深入社區關懷弱勢家庭。

扶幼委員會主委陳學堂表示，此次送暖行動除提供實質物資協助外，更重視面對面的關懷與陪伴，讓扶助家庭感受到「有人同行、不被遺忘」。他指出，許多家庭正面臨經濟壓力、就業不穩與生活環境不便等多重挑戰，委員會期盼透過即時援助，協助家庭度過困境，減輕生活負擔，同時穩定家長與孩子的身心狀態。

廣告 廣告

▲寒流中送暖不缺席，南投家扶扶幼委員會攜手社工深入社區關懷弱勢家庭。

此次走訪行動中，其中一戶家庭的處境令人動容。年僅一歲多的小婷，生母已過世，父親未能負起照顧責任，自出生起便由祖母獨力撐起照顧責任。祖母除需照顧小婷外，還須照料年邁的曾祖父、中風臥床的祖父，以及仍需長期照護的孫兒，隔代教養已屬不易，長照壓力更讓家庭生活雪上加霜。

原本家庭經濟僅能依靠高齡曾祖父至市場打零工，勉強負擔水電等基本開銷，近日曾祖父不慎跌倒後被迫在家休養，家庭收入頓失來源，目前全家僅能仰賴社會福利資源維持基本生活。儘管處境艱困，小婷的祖母仍展現堅韌與正向態度，期盼能將小婷及就讀國小的哥哥平安撫養長大，為家庭未來爭取翻轉的機會。

南投家扶扶幼委員會長期深耕縣內扶助工作，依行政區劃分為五大主責區域，分別由南投名間區方聰懋區主委、竹山鹿谷區林怡鳳區主委、草屯中寮區洪明鑫區主委、大埔里區馬長風區主委及大水里區陳淑惠區主委暨縣議員帶領。委員成員來自士農工商各行各業，秉持「一家親」精神投入公益，凝聚地方力量，陪伴兒少與家庭走過人生低谷。

委員會也誠摯邀請更多企業與善心人士加入行列，透過出錢出力或發起公益行動，共同守護孩子的成長之路。除寒冬送暖行動外，扶幼委員會平日亦持續推動急難救助、扶幼捐款募集、兒少夏令營等多元扶助計畫，長期挹注家庭所需資源，協助家庭逐步邁向自立。

此次行動中，南投家扶李雅婷主任亦親自陪同扶幼委員會進行實地訪視與需求普查，深入了解扶助家庭的生活現況。她指出，扶幼工作不只是短期物資救助，更重視長期陪伴與能力建立，透過支持與關懷，協助家庭在困境中重新播下希望的種子，朝向更穩定的未來前進。

根據南投家扶統計，2025年已陪伴1,734戶家庭、2,857位兒童及少年，並成功協助多戶家庭邁向自立生活。未來，南投家扶將持續結合社會資源、深化服務內容，期盼為更多家庭帶來長遠而正向的改變。