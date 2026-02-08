寒流今晚明晨最凍！氣象粉專分析「全台剩9度」：非常嚴寒

由於寒流影響，今（8）日各地天氣非常寒冷，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，局部沿海或空曠地區均有10度左右或以下低溫，尤其是北部、宜蘭低溫時間較長。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，今天至明天清晨（9日）是最寒冷時刻，平原空曠地區、內陸近山區、花東縱谷有機會降到7～8度，「非常嚴寒」。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，北台灣許多地區出現10度左右低溫，「今天至明天清晨是最寒冷時刻，全台灣將出現9～12度左右低溫，平原空曠地區、內陸近山區、花東縱谷有機會降到7～8度，非常嚴寒，請大家務必多加保暖！」

氣象署說明，今天迎風面基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、花東地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則為多雲到晴，若溫度與水氣條件配合，今日桃園以北、宜蘭1500公尺以上，其他山區3000公尺以上有零星降雪機率，下半天水氣減少、降雪機率下降；溫度方面，各地天氣非常寒冷，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，局部沿海或空曠地區均有10度左右或以下低溫，尤其是北部、宜蘭低溫時間較長。

目前氣象署已發布低溫特報，今晚至明晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明晨新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下氣溫，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

