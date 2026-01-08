寒流低溫來襲 仁武宣導分隊深入社區強化防災意識

近日強烈寒流來襲，全台氣溫明顯下降，各地民眾紛紛使用熱水器及各式取暖設備，卻也潛藏安全風險；新北市近日即傳出三人因一氧化碳中毒送醫事件，再次凸顯居家用火、用電及通風安全的重要性。(見圖)

高市府消防局今(八)日提醒民眾，使用燃氣熱水器務必確認安裝位置是否符合規定，應優先選擇室外型熱水器，並保持良好通風，切勿在密閉空間內使用燃燒設備，以避免一氧化碳中毒憾事發生；同時，也呼籲民眾定期檢查熱水器與排氣管線，若有老舊、鬆脫或鏽蝕情形，應立即請合格技師檢修或更換。

此外，消防局也強調住警器（住宅用火災警報器）的重要性，住警器可在火災初期即發出警示，爭取寶貴的逃生時間；民眾應確認住警器是否正確安裝於臥室、樓梯間及走道，並定期測試功能、適時更換電池，以確保警報器能正常運作。在火災求生方面，消防局再次宣導「小火快逃、濃煙關門、低姿勢避煙」的基本原則，發現火災時切勿貪戀財物，應第一時間通報一一九並迅速避難，確保自身與家人安全。

為落實防災工作，仁武宣導分隊不畏寒流低溫，主動深入社區進行居家訪視，向民眾面對面宣導熱水器安裝注意事項、住警器設置重點及正確的火災應變觀念，期盼在新的一年持續提升民眾的防災意識，打造更安全的居住環境。

高市府消防局再次呼籲，寒流期間請民眾提高警覺，落實居家防火、防災措施，共同守護家人生命與財產安全。